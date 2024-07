Tesla hält Investitionen in Giga Mexico bis nach den US-Wahlen zurück

„Trump hat gesagt, dass er hohe Zölle auf in Mexiko produzierte Fahrzeuge erheben wird“, sagte Musk den Tesla-Investoren und -Analysten während der Telefonkonferenz im Anschluss an die Präsentation des Finanzberichts für das zweite Quartal. „Es macht also keinen Sinn, viel in Mexiko zu investieren, wenn das der Fall sein wird. Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge politisch entwickeln.“ Musk sprach von einer „Pause bei der Giga Mexico“.

Es hatte sich allerdings schon vor der jüngsten Aussage abgezeichnet, dass der Tesla-CEO es mit der Fertigstellung der mexikanischen Fabrik, die im Bundesstaat Nuevo León gebaut wird, eilig hat. Im Februar 2024 gab es Berichte, dass der Baubeginn unmittelbar bevorstehe. Das ist bereits ein Jahr nach der Ankündigung, und Tesla verfügt seit Herbst vergangenen Jahres über alle erforderlichen Genehmigungen.

Die geplante Investition in die Fabrik soll sich auf rund fünf Milliarden Dollar belaufen, während die Produktionskapazität bei bis zu einer Million Elektroautos pro Jahr liegen soll. Ewig warten mit dem Baubeginn kann Tesla aber nicht: Im September 2023 hat das Unternehmen die ersten Umweltgenehmigungen für das Werk erhalten. Diese sind jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der Hersteller 26 Monate Zeit hat, das Gelände vorzubereiten und mit dem Bau der Fabrik zu beginnen. Bislang gibt es keine Berichte, dass der Bau tatsächlich begonnen hat.

Es ist nicht klar, welche Modelle Tesla in Mexiko bauen wollte oder will. In jedem Fall wurde berichtet, dass die Produktion nicht vor 2026 oder 2027 anlaufen würde. In ersten Berichten hieß es, dass die ersten Autos dort im ersten Quartal 2025 vom Band laufen würden. Nichtsdestotrotz sagte Musk, dass der Autobauer die Baupause (oder deren Vorbereitung) durch die Erhöhung der Kapazität in anderen Fabriken ausgleicht.

„Wir erhöhen jedoch die Kapazität in unseren bestehenden Fabriken ganz erheblich, und ich sollte sagen, dass das Robotaxi hier an unserem Hauptsitz in Giga Texas produziert wird, ebenso wie der Optimus gegen Ende des nächsten Jahres für die Optimus-Produktionsversion 2 – die Großserienversion des Optimus wird ebenfalls hier in Texas produziert“, fügte er hinzu.

Musk hatte Anfang des Monats Trump unterstützt. Es gab sogar Gerüchte, dass er bis zu 45 Millionen Dollar pro Monat an Trumps Wahlkampf spenden könnte. Musk dementierte diese Gerüchte jedoch und sagte, er habe an die America PAC gespendet, eine politische Organisation, der Spender unbegrenzte Geldbeträge zukommen lassen können. Ob dieses Geld Trump zugute kommt, wird sich erst herausstellen, wenn das PAC (Political Action Committee) im Oktober seine Unterlagen bei der Federal Election Commission einreicht.

bnnbloomberg.ca, foxbusiness.com (Giga Mexico), theguardian.com (Trump-Spende)

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst auf unser englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.