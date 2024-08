Alexander Dennis präsentiert London-Variante des Enviro400EV

Der britische Bushersteller hatte das mittlerweile in alleiniger Verantwortung konzipierte Modell bereits auf der Euro Bus Expo 2022 vorgestellt, ehe Ende letzten Jahres der Marktstart erfolgte. Er basiert auf einer neuen Konzern-Plattform für BEV und FCEV, in die laut Alexander Dennis „die Erkenntnisse der gesamten NFI-Gruppe“ eingeflossen sind. Der Batterie-elektrische Doppeldecker trägt weiterhin den Namen Enviro400EV, heißt also identisch wie der bisherige Elektro-Doppeldecker der BYD-ADL-Kooperation. Es handelt sich aber um vom Aufbau her verschiedene Busse.

Bereits länger bekannt sind die technischen Daten: So kommt der Enviro400EV auf eine Spitzenleistung von 410 kW. Angeboten wird das Modell mit zwei Batterieoptionen (354 oder 472 kWh). Die Reichweite liegt bei der kleinen Batterie bei bis zu 160 Meilen (rund 257 Kilometer), für die große Batterie sind es bis zu 260 Meilen (ca. 418 Kilometer).

Für den Einsatz in London hat Alexander Dennis nun die genaueren Spezifikationen mitgeteilt. So ist der Enviro400EV für TfL serienmäßig mit einer 472-kWh-Batterie ausgestattet, auf die der Hersteller eine Garantie von 14 Jahren oder eine Million Kilometer – je nachdem, was zuerst eintritt – unter normalen Betriebsbedingungen in der Hauptstadt gibt. „Damit kann der emissionsfreie Bus zwei aufeinanderfolgende Sieben-Jahres-Verträge abdecken, ohne dass die Batterien ausgetauscht werden müssen, was zu niedrigen Gesamtbetriebskosten beiträgt“, heißt es in einer Mitteilung des Busherstellers.

Zwar werden für die möglichen Reichweiten in der britischen Hauptstadt keine genauen Werte genannt, dafür hebt der Hersteller die Energieeffizienz von 0,67 kWh/km im UK Bus Cycle hervor. Und lässt wissen, dass „zusätzlich zu einer detaillierten Streckenanalyse“ gemeinsam mit den Lieferpartnern „umfangreiche Tests auf Zell- Modul-, Pack- und Fahrzeugebene durchgeführt“ wurden. Diese hätten gezeigt, dass 99 Prozent der Londoner Strecken mit der 472-kWh-Batterie vollständig bedient werden können. Ist die Batterie leer, kann diese übrigens via CCS an einer Schnellladesäule innerhalb von drei Stunden vollständig aufgeladen werden, so Alexander Dennis. Zur genauen Ladeleistung gibt es keine Auskunft. Optional kann der Ladevorgang auch per auf dem Dach montierten Stromabnehmer erfolgen. Auf diese Art soll das Laden laut dem Hersteller „noch schneller“ gehen, ohne jedoch näher ins Detail zu gehen.

Mit einer Länge von 10,5 Meter wurde der Elektrobus besonders für den dichten Londoner Verkehr optimiert. Trotz dieser geringen Länge können insgesamt 87 Passagiere (62 Sitzplätze) im Enviro400EV befördert werden. Darin eingeschlossen ist auch der in der Standard-Innenausstattung von Transport for London vorgesehene Rollstuhlplatz, der über eine elektrische Rampe an den Mitteltüren erreicht werden kann.

Neben technischen Daten zum elektrischen Antriebssystem und der Beförderungskapazität hat sich Alexander Dennis auch zu einzelnen Sicherheitssystemen geäußert. So hat der Hersteller laut eigener Aussage eng mit TfL zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass der Enviro400EV die neueste Version des Bus-Sicherheitsstandards der Hauptstadt erfüllt. Zudem soll das Modell so konstruiert sein, dass dieses die UN-Verordnung 155 zu Cybersicherheit und Cybersicherheitsmanagement einhält. Ferner soll der Enviro400EV das erste Fahrzeug sein, das die Anforderungen an den Kopfaufprall von Fußgängern erfüllt.

Noch handelt es sich bei diesem Exemplar um ein Vorführfahrzeug nach Londoner Spezifikationen, welches nach Abschluss der Homologation und Zertifizierung im Laufe dieses Jahres den Betreibern „zur Verfügung gestellt“ werden soll. Neben der Variante mit der 472-kWh-Batterie bietet Alexander Dennis den Enviro400EV jedoch auch mit einer kleineren 354-kWh-Batterie an. Zwar bietet diese Variante weniger Reichweite, kann dafür statt 87 insgesamt 96 Passagiere befördern.

Dem Enviro400EV der nächsten Generation für London soll in Kürze der Enviro100EV folgen, der für die kleinste Eindeckergröße von TfL ausgelegt ist. Für beide Modelle liegen bereits Bestellungen von Londoner Verkehrsbetrieben vor. Der Enviro200EV-Eindecker befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll alle anderen TfL-Fahrzeuganforderungen abdecken können.

Einer der Kunden ist übrigens Stagecoach. Im Juni teilte der Bushersteller mit, dass dieser vom ÖPNV-Betreiber einen Auftrag für die Lieferung von über 244 E-Bussen erhalten habe. Speziell für den Einsatz in London löste Stagecoach vergangenen Monat eine Bestellung über 41 Elektrobusse bei Alexander Dennis aus. Bestellt wurde jedoch nicht nur der E-Doppeldecker Enviro400EV, sondern auch der 8,5 Meter lange Enviro100EV.

alexander-dennis.com