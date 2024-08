Für ID.3 GTX Performance verlangt VW ab 52.295 Euro

Vorgestellt hatte Volkswagen das neue Topmodell der ID.3-Baureihe Mitte März – und zwar in zwei Varianten: Der ID.3 GTX kommt auf die für den APP550-Motor bekannte Leistung von 210 kW. Darüber rangiert der ID.3 GTX Performance, der sogar 240 kW leistet. Eingepreist sind sie in Deutschland ab 50.795 Euro (ID.3 GTX) beziehungsweise ab 52.295 Euro (ID.3 GTX Performance) – jeweils abzüglich einer Umweltprämie in Höhe von 3.570 Euro, die Volkswagen derzeit für alle ID. Modelle anbietet.

Kurzer Blick zurück: Da der reguläre ID.3 selbst bei seiner Modellpflege im vergangenen Frühjahr und auch nach der Einführung der neuen Antriebsgeneration in den ID.4/ID.5 bei dem 150 kW starken Elektromotor geblieben ist, lag es bereits nahe, dass das neue APP550-Aggregat für den schärferen ID.3 GTX reserviert worden ist. So ist es auch gekommen – und zwar in besagten zwei Varianten. In beiden Leistungsstufen – 210 und 240 kW – entwickelt die E-Maschine ein maximales Drehmoment von 545 Nm – das soll für 5,7 Sekunden (GTX Performance) aus dem Stand auf 100 km/h reichen. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf bis zu 200 km/h (GTX Performance). Alle Vergleichswerte – einschließlich jener der weiter unten angesiedelten ID.3-Varianten – finden sich in dieser Übersicht:

ID.3 Pure ID.3 Pro ID.3 Pro S ID.3 GTX ID.3 GTX Performance Antrieb RWD RWD RWD RWD RWD Leistung 125 kW 150/170 kW 170 kW 210 kW 240 kW Drehmoment 310 Nm 310 Nm 310 Nm 545 Nm 545 Nm Beschleunigung 8,2 s 7,3 s 7,1 s 5,9 s 5,7 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h 200 km/h WLTP–Reichweite 388 km 434 km 559 km 604 km 601 km Batteriekapazität 52 kWh 59 kWh 77 kWh 79 kWh 79 kWh Ladeleistung DC 145 kW 165 kW 175 kW 185 kW 185 kW Ladezeit DC 10-80% 25 min 24 min 26 min 26 min 26 min Preis 36.900 Euro 39.995 Euro 47.595 Euro 50.795 Euro 52.295 Euro

Ersichtlich wird aus der Tabelle, dass die sportlicheren Varianten eine leicht verbesserte Batterie mit 79 kWh Energiegehalt (netto) statt den bekannten 77 kWh an Bord haben. Brutto sind 84 Kilowattstunden im Unterboden verbaut. Die DC-Ladeleistung liegt laut VW bei bis zu 185 kW, die Ladezeit (10 – 80% SoC) soll sich auf 26 Minuten belaufen. Die kombinierte WLTP-Reichweite des ID.3 GTX liegt bei 604, die der Performance-Version bei 601 km.

Äußerlich unterscheiden sich die GTX-Stromer u.a. durch einen neuen eigenständigen schwarzen Lufteinlass im Rautendesign und eine individualisierte Lichtsignatur an der Front. Optional können schwarze 20-Zoll-Felgen bestellt werden. Auch der Innenraum wartet laut VW mit „zahlreichen GTX-spezifischen Features“ auf.

Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen

Der neue ID.3 GTX Performance, der im Gegensatz zum GTX erst jetzt bestellbar ist, verfügt den Herstellerangaben zufolge über die aktuellste Software- und Infotainmentgeneration mit 12,9-Zoll-Display, einen Sprachassistenten mit ChatGPT sowie ein verbessertes Bedienkonzept. Gegen Aufpreis sind zudem ein Augmented-Reality-Head-up-Display, eine neu konzipierte Wellness-App und ein Premium-Soundsystem von Harman Kardon erhältlich. Die serienmäßigen Sicherheits- und Fahrassistenten (u.a. Geschwindigkeitsregler, Notbremsassistent, Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung) können optional um einen sogenannten „Connected Travel Assist“ mit Online-Daten ergänzt werden.

Kai Grünitz, Volkswagen Markenvorstand für den Geschäftsbereich Technische Entwicklung, kommentiert: „Mit seiner spontanen und souveränen Leistungsentfaltung ist der neue ID.3 GTX Performance für mich das elektrische Pendant zu unserer sportlichen Kompaktwagen-Ikone, dem Golf GTI Clubsport. Natürlich zeigen ein E-Antrieb und ein Turbobenziner jeweils einen ganz eigenen Charakter. Und doch verbindet den ID.3 GTX Performance und den Golf GTI Clubsport die gleiche faszinierende Leichtigkeit, mit der sie losstürmen.“



volkswagen-newsroom.com