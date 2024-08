DPD UK bestellt 350 Ford E-Transit

Bereits im Frühjahr 2022 ließ DPD mit einer Bestellung von 1.000 Ford E-Transit für den eigenen Fuhrpark in Großbritannien aufhorchen. Damals entschied sich der KEP-Dienstleister für die Version mit 3,5 Tonnen, 135 kW Motorleistung, langem Radstand und 12,4 Kubikmetern Laderaum. Im April dieses Jahres stellte Ford eine neue Variante seines großen E-Transporters vor. Für welche Antriebsvariante sich DPD UK bei den jetzt bestellten 350 Exemplaren entschieden hat, geht aus der kurzen Mitteilung nicht hervor. Klar ist nur, dass es sich um eine 4,25-Tonnen-Version handelt.

DPD UK setzt in seiner elektrischen Zustellflotte aber nicht nur den E-Transit ein. Neben dem Ford-Modell befinden sich u. a. Modelle wie der Maxus eDeliver9, der kleinere eDeliver3, der Nissan e-NV200 oder auch der MAN eTGE in der Flotte. Mit den 350 Ford E-Transit erhöht sich die Zahl der elektrischen Fahrzeuge auf rund 4.000 E-Transporter. Im Mai 2022 hatte DPD noch angekündigt, bis Ende 2023 über eine Flotte von rund 5.000 Elektrofahrzeugen verfügen zu wollen.

Warum das vor mehr als zwei Jahren gesteckte Ziel nicht erreicht wurde, erklärt der Paketdienstleister in der aktuellen Mitteilung nicht. Lässt jedoch wissen, dass die Flotte für die letzte Meile bereits zu einem Drittel elektrifiziert werden konnte. Das neue „Londoner Vorzeige-Sortierzentrum“ in Bromley-By-Bow in den Docklands, welches im November eröffnet wurde, kommt sogar auf eine E-Quote von 90 Prozent.

Die Elektrifizierung des Fuhrparks ist für DPD ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der Emissionen. Obwohl das Unternehmen nach eigenen Angaben auf einem guten Weg ist, die Emissionen bis Ende des Jahres um 46 Prozent im Vergleich zu 2020 zu reduzieren, ist die vollständige Umstellung auf eine rein elektrische Flotte noch ein weiter Weg. DPD betreibt derzeit eine Flotte von mehr als 10.000 Fahrzeugen an 85 Standorten in ganz Großbritannien. Mit den 4.000 E-Transportern wären 40 Prozent der Gesamt- und 33 Prozent der Transporter-Flotte elektrifiziert.

Erhebliches Elektrifizierungspotenzial besteht auch bei der Lkw-Flotte. Diese wird zu 95 Prozent – eine absolute Zahl wird nicht genannt – mit HVO betrieben. Dies soll laut DPD immerhin zu einer Emissionsreduktion von 83 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Diesel führen. Mögliche Pläne zur Elektrifizierung der Lkw-Flotte nennt der Paketdienstleister in der Mitteilung nicht.

dpd.co.uk