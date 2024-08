Hyundai Ioniq 5 als Facelift-Modell bestellbar

Der Listenpreis des Ioniq 5 mit der kleinen Batterie und dem 125 kW starken Heckmotor lag bereits zuvor bei 43.900 Euro – bisher gab es dafür aber nur eine 58 kWh große Batterie, mit dem Facelift wird im Basis-Ioniq-5 eine 63-kWh-Batterie verbaut. Mit den fünf zusätzlichen Kilowattstunden im Unterboden steigt die Reichweite auf 440 Kilometer nach WLTP.

Wie berichtet ersetzt Hyundai bei dem Facelift den bisherigen 77,4-kWh-Akku durch den 84,0 kWh großen Speicher, der im Ioniq 5 N seine Premiere gefeiert hat. Dieser ermöglicht – in Kombination mit dem weiterhin 168 kW starken Motor – künftig bis zu 570 Kilometer WLTP-Reichweite, bisher waren maximal 507 Kilometer möglich. Zur DC-Ladeleistung des überarbeiteten Ioniq 5 macht Hyundai in der Mitteilung keine Angaben. Der Ioniq 5 N mit dem 84-kWh-Akku lädt jedoch wie der bisherige Ioniq 5 mit 240 kW in der Spitze. Da auch die Ladekurve leicht angepasst wurde, bleibt es aber bei den für Modelle auf Basis der E-GMP bekannten 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent Ladestand. Aber: Hyundai UK führt in seiner Preisliste 260 kW DC-Ladeleistung an – und zwar auch für die kleine Batterie. Allerdings gelten die 18 Minuten Ladezeit in der britischen Preisliste für den Hub von zehn auf 100 Prozent, nicht auf die üblichen 80 Prozent.

Diese Heckantriebs-Variante mit großer Batterie kostet in Deutschland künftig nur noch 3.250 Euro Aufpreis statt der bisherigen 4.000 Euro. Da die große Batterie weiterhin mindestens an die Dynamiq-Ausstattung geknüpft ist, ist diese Variante allerdings erst ab einem Listenpreis von 51.650 Euro erhältlich. Bisher lag der tatsächliche Aufpreis ausstattungsbedingt also bei 10.900 Euro – nun sind es noch 7.750 Euro.

Ioniq 5 63 kWh Ioniq 5 84 kWh RWD Ioniq 5 84 kWh AWD Antrieb RWD RWD AWD Leistung 125 kW 168 kW 239 kW Drehmoment 350 Nm 350 Nm 605 Nm Beschleunigung 8,5 s 7,5 s 5,3 s Höchstgeschwindigkeit 185 km/h 185 km/h 185 km/h WLTP–Reichweite 440 km 570 km 546 km Batteriekapazität 63 kWh 84 kWh 84 kWh Ladeleistung DC 185 kW 240 kW 240 kW Ladezeit DC 10-80% 18 min 18 min 18 min Preis 43.900 Euro 51.650 Euro 59.400 Euro

Der 239 kW starke Allradler mit der großen Batterie startet im Listenpreis bei 59.400 Euro. Dieser Antrieb ist jedoch mindestens mit der Techniq-Ausstattung kombiniert, weshalb der Aufpreis zum Hecktriebler mit der gleichen Ausstattung ebenfalls 3.250 Euro beträgt – und nicht 7.750 Euro zur Dynamiq-Ausstattung.

A propos Ausstattungen: Hyundai hat den Zuschnitt der einzelnen Varianten etwas angepasst. Zwischen der Techniq-Ausstattung und der bisherigen Top-Linie Uniq wurde die Variante N-Line eingefügt. Oberhalb des Uniq gibt es für die beiden Antriebsversionen mit der großen Batterie noch die neue, sportliche Top-Ausstattung N-Line X – für 59.650 Euro mit Heckantrieb oder 62.900 Euro mit dem Allradler. Das Modell mit der kleinen Batterie ist maximal als Techniq bestellbar – für 52.900 Euro.

Hyundai hatte das Facelift des E-GMP-Modells im März vorgestellt und zunächst in Südkorea auf den Markt gebracht. Jetzt ist der überarbeitete Ioniq 5 mit leichten Änderungen außen und innen (sowie wie oben beschrieben an der Technik) auch in Deutschland verfügbar.

Ioniq 5 Dynamiq Techniq N-Line Uniq N-Line X 125 kW, 63 kWh 43.900 Euro 48.400 Euro 52.900 Euro – – – 168 kW, 84 kWh – 51.650 Euro 56.150 Euro 57.650 Euro 58.150 Euro 59.650 Euro 239 kW, 84 kWh – – 59.400 Euro 60.900 Euro 61.400 Euro 62.900 Euro

hyundai.news (Mitteilung), hyundai.com (Konfigurator), hyundai.com (UK-Preisliste als PDF)