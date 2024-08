Volocopter hebt bei Paris zum Demonstrationsflug ab

Das Startup aus dem badischen Bruchsal hat erfolgreich einen pilotierten Testflug auf dem Flugplatz von Saint-Cyr-l’École absolviert, dem ersten maßgeschneiderten kommerziellen Vertiport für elektrisches vertikales Starten und Landen (eVTOL). Eigentlich hätte die Firma ihr Lufttaxi aber von einem in der Seine schwimmenden Vertiport starten wollen, doch wohl auch wegen der Proteste gegen Lufttaxi-Flüge in Paris musste die Firma auf diesen Flugplatz am Stadtrand ausweichen, der rund 25 Kilometer vom Pariser Stadtzentrum entfernt liegt.

Auch währte der Testflug nur zwei Minuten: Ein Pilot startete das Fluggerät, hob ab und drehte eine kleine Runde über die Felder um den Flugplatz herum, „mit Blick auf Schnellstraßen und Wälder statt auf Eiffelturm und Seine“, wie „Capital“ berichtet. Und: Anstelle des neuen Modells Volocity kam dabei nur das gut zehn Jahre alte Vorgängermodell 2X zum Einsatz.

Ursprünglich wollte Volocopter während der Olympischen Spiele erstmals seine Flugtaxi-Dienste anbieten, und zwar auf drei Verbindungs- und zwei touristischen Rundflugrouten. Doch die Pläne zerschlugen sich, unter anderem weil dem Unternehmen weiterhin eine Musterzulassung der europäischen Flugsicherheitsagentur (Easa) für Passagierflüge fehlt. Außerdem hatte sich die Stadt Paris gegen die Pläne für einen Vertiport auf der Seine gewehrt: Der Stadtrat ist gegen das Projekt, weil es „nutzlos, teuer und anti-ökologisch“ sei.

Dennoch spricht das Startup nun von einem Erfolg. Volocopter-CEO Dirk Hoke sagt: „Der heutige Flug in Saint-Cyr-l’École ist ein wichtiger Meilenstein und wir sind stolz, diesen mit unseren Partnern zu begehen. Die Integration von Flugtaxis in Städten benötigt Zeit, doch durch starke Partnerschaften haben wir gemeinsam zu einem der fortschrittlichsten IAM-Netzwerke in Paris beigetragen.“

Volocopter plant weiter, noch in diesem Jahr den schwimmenden Vertiport auf der Seine nahe des Bahnhofs Austerlitz zu nutzen, so Hoke weiter. „Darüberhinaus konzentrieren wir uns auf die Musterzulassung des VoloCity und starten 2025 mit unserem Partner ADAC den Emergency Medical Services (EMS) Testbetrieb in Deutschland.”

