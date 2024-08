Schaeffler baut 5.000 AC-Ladepunkte an Firmenstandorten

Von den 5.000 geplanten Ladepunkten bis 2030 sollen 3.000 bei Schaeffler in Europa entstehen. Das gibt der Konzern mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach in einer Mitteilung bekannt. Die Maßnahme sei Teil des eigenen Nachhaltigkeitsprogramms, wobei der Stammsitz Herzogenaurach und der Standort Schweinfurt als Piloten für die Technik und das Betreibermodell fungieren. Nach der Testphase soll das Projekt schrittweise in allen weiteren Regionen der Schaeffler-Gruppe ausgerollt werden.

Am Konzernsitz sind bereits erste Ergebnisse des Vorhabens zu sehen: Im Zuge der Neugestaltung eines Parkplatzes wurden dort 40 neue Ladepunkte installiert, die den Mitarbeitenden vorerst kostenfrei zur Verfügung stehen. Der Ausbauplan für den Standort Herzogenaurach sieht für 2025 zudem die Schaffung von 245 weiteren Ladepunkten für Mitarbeitende, Dienstwagenfahrer und Besuchende vor. In Schweinfurt wird zunächst die elektrische Infrastruktur erweitert, um anschließend weitere 122 Ladepunkte zu schaffen. Deren Inbetriebnahme ist für 2025 geplant.

Bei den Ladesäulen setzt der Zulieferer auf ein „Standardmodell an allen Schaeffler-Standorten“. Sie liefere je Säule bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung und solle künftig von einem externen Partner betrieben und gewartet werden, heißt es. Auf den beifügten Pressebildern ist zu sehen, dass es sich um Hardware von Mennekes handelt.

„Schaeffler steht für Nachhaltigkeit und bekennt sich zur E-Mobilität“, äußert Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG. „Wir verfolgen das übergeordnete Ziel, CO2-Emissionen stetig zu verringern. Dazu gehört auch der CO2-Fußabdruck bei der Individualmobilität. Durch das Projekt werden wir die Attraktivität von Schaeffler als nachhaltigen Arbeitgeber gezielt steigern und unsere Belegschaft weiter zu umweltbewusstem Handeln motivieren.“

