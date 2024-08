Xpeng bietet in Deutschland Leasing über Santander an

Die genauen Konditionen, die Xpeng gemeinsam mit Santander Deutschland anbietet, werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Der chinesische Hersteller und VW-Partner bietet seit Mai 2024 die E-Limousine P7 und den SUV G9 in Deutschland an. Die Preise beginnen bei 49.600 Euro für den P7 und 57.600 Euro für den G9. Bisher konnten die Modelle nur gekauft werden.

Über die Santander-Partnerschaft soll künftig über die zwölf Deutschland-Vertriebspartner, die 24 Xpeng-Standorte betreiben, auch ein Leasing oder eine Finanzierung der Fahrzeuge möglich sein. Es handelt sich um ein klassisches „Point of Sale“-Geschäft über den Handel, keinen Direktvertrieb über das Internet. So sollen die Vertragshändler den Kunden „attraktive Konditionen mit flexiblen Bausteinen und Laufzeiten“ anbieten können.

„Wir freuen uns, mit Santander einen der erfahrensten Finanzierungs- und Leasingspezialisten Deutschlands als Partner gewonnen zu haben“, sagt Markus Schrick, Geschäftsführer von Xpeng Motors Deutschland. „Dadurch bietet sich uns die Gelegenheit, unser wachsendes Produktportfolio zu attraktiven Raten im Handel anzubieten, was entscheidend für die dauerhafte Etablierung unserer Marke auf dem deutschen Markt ist.“ Michael Waetcke, Leiter Strategische Kooperationen Captive Mobility bei Santander Deutschland, ergänzt: „Als Finanzierungspartner möchten wir nachhaltige Mobilität in Deutschland noch zugänglicher machen. Elektromobilität ist ein Schlüsselmarkt der Zukunft, und wir sind stolz darauf, mit einem so innovativen Partner wie Xpeng zusammenzuarbeiten.“

Beim P7 handelt es sich um eine 4,90 Meter lange Elektro-Limousine, die erstmals im April 2020 vorgestellt und später im Jahr 2020 in China ausgeliefert wurde. Das Modell basiert auf einer von Xpeng entwickelten Elektro-Plattform namens SEPA (Smart Electric Platform Architecture). Bereits im März 2023 wurde in China das Facelift-Modell P7i vorgestellt, das sich unter anderem durch eine höhere Ladeleistung von 175 statt 90 kW und durch optimierte Antriebe auszeichnet. Diese Version kommt jetzt in Deutschland schlicht als P7 auf den Markt. Hierzulande wird es zwei Versionen der 1,45 Meter flachen Limousine geben, die beide einen 86,2 kWh großen Akku nutzen – einmal mit Allrad und einmal mit Heckantrieb.

Der G9 ist das Flaggschiff-SUV von Xpeng, das 2022 vorgestellt wurde. Bereits damals wurde seitens der Chinesen betont, dass der G9 vor allem mit Blick auf die internationalen Märkte entwickelt wurde. Dafür basiert der G9 auf einer anderen Plattform als der P7. Es handelt sich dabei um eine auf 800 Volt ausgelegte Architektur mit Siliciumcarbid-Technik. In Deutschland gibt es beim G9 eine größere Antriebs-Vielfalt als beim P7, denn hier stehen nicht nur Heck- und Allradantrieb, sondern beim Heckantrieb auch zwei Batteriegrößen zur Wahl.

