Honda enthüllt Studie eines elektrischen SUV-Coupé

Das elektrische SUV-Coupé baut auf einer neuen Honda-Plattform auf, zu der aber noch keine technischen Daten publik sind. Es handelt sich dabei um Hondas ersten eigenen Aufschlag, nachdem die Elektroauto-Partnerschaft mit General Motors vergangenes Jahr im Sand verlaufen war. Das Performance EV Concept soll nun zunächst die Designsprache demonstrieren, die in künftigen Elektroautos von Honda Einzug halten soll. Entwickelt wurde die Optik der Studie im Acura Design Studio in Los Angeles. Auf technische Spezifikationen zum Fahrzeug müssen wir ebenso wie zur Plattform noch warten.

Auf Bildern ist zu sehen, dass das Konzept über kurze Überhänge und eine Coupé-artige Dachlinie verfügt. Die Front ist spitz zulaufend und wirkt zerklüftet: Denn die belüftete Motorhaube ist abgesetzt und wird von weiteren Belüftungsöffnungen flankiert. Honda selbst spricht von einer „aggresiven Frontpartie“, die von Tragflächenbooten inspiriert sei. Massive Radkästen und 23-Zoll-Rädern mit 295/35R23-Profilreifen stehen zudem im Kontrast zu den nach innen gewölbten Seitenflächen, sodass sich ein muskulöser Auftritt ergibt. Am Heck sollen „eine hochgezogene Heckklappe, breite Rückleuchten und ein großer Diffusor dem NSX der zweiten Generation Tribut zollen“. Der Honda NSX war bekanntlich ein zwischen 1990 und 2005 produzierter Sportwagen.

„Das Acura Performance EV Concept nutzt die extreme Designfreiheit in Bezug auf Haltung und Proportionen, die unsere EV-Plattform der nächsten Generation bietet, um die Grenzen des Acura-Designs noch weiter zu verschieben“, äußert Dave Marek, Acura Design Executive. „Wie bei unseren früheren Acura-Konzeptfahrzeugen führt das Acura Performance EV Concept eine Reihe von Designthemen ein, die bei zukünftigen Acura-Fahrzeugen zu sehen sein werden.“ Die neue E-Studie gibt ihr öffentliches Debüt heute bei dem Motorsport-Treffen The Quail in Kalifornien, gefolgt von einem Auftritt beim Pebble Beach Concours d’Elegance.

Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda

Honda ist aktuell dabei, mehrere Werke im US-Bundesstaat Ohio für die Produktion von Elektroautos umzurüsten. Im Einzelnen die Marysville Auto Plant (MAP), die East Liberty Auto Plant (ELP) und die Anna Engine Plant (AEP). Die Arbeiten schreiten laut offiziellen Informationen aus dem Frühjahr offenbar etwas schneller voran als ursprünglich geplant, so dass Honda den Produktionsbeginn für E-Autos in der Marysville Auto Plant (MAP) statt wie bisher kommuniziert für 2026 nun bereits für Ende 2025 anstrebt.

„Wir haben vor fast 30 Jahren mit der Produktion von Acura-Fahrzeugen in Amerika begonnen und freuen uns, dass ein Acura-SUV das erste Elektrofahrzeug ist, das wir im Honda EV Hub bauen“, kommentiert Mike Fischer, leitender Chefingenieur und Leiter des Honda North American BEV Project. „Die Einrichtung des Honda EV Hub stellt nicht nur den Beginn der Elektroauto-Produktion dar, sondern auch die komplette Neugestaltung unseres Fertigungsansatzes, der unseren globalen Standard für die Elektroauto-Produktion etablieren wird.“

Ende 2025 soll wie berichtet auch die gemeinsame Batteriezellenfabrik von Honda und LG Energy Solution in Ohio mit einer jährlichen Produktionskapazität von rund 40 GWh ans Netz gehen.



carscoops.com, electriccarsreport.com, acuranews.com