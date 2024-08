Kaufland testet weitere E-Lkw

Bereits im vergangenen Dezember gab Kaufland bekannt, dass es vom Verteilzentrum im baden-württembergischen Möckmühl aus mit acht elektrischen Lkw vom Typ Mercedes-Benz eActros 300 insgesamt zehn Filialen im Raum Ludwigsburg beliefert. Am Standort wurde auch ein DC-Ladepark mit acht Ladeanschlüssen à 350 kW errichtet. Die Elektrifizierung in Möckmühl geschah in Partnerschaft mit dem schwedischen Startup Einride.

Nun also der Vorstoß in die Region Hannover: Ab sofort sind auch vom Kaufland-Logistikstandort in Barsinghausen aus die ersten E-Lkw unterwegs. Zwei Exemplare von Renault sind bereits im Einsatz, in Kürze soll zudem der FH Electric von Volvo hinzukommen. Anfang 2025 soll dann auch noch der neue eActros 600 von Mercedes-Benz (lesen Sie hier unseren Testbericht) hinzukommen. Kaufland spricht angesichts der unterschiedlichen Modelle von einer „Test-Flotte“, von der offenkundig Erkenntnisse für die Anschaffung weiterer E-Lkw abgeleitet werden sollen.

Zudem informiert Kaufland im Zusammenhang mit dem Start in Barsinghausen auch über die ersten Erkenntnisse aus Möckmühl: „Wir konnten bereits über ein halbes Jahr mit unserem E-Ladepark in Möckmühl Erfahrungen sammeln. Auf dieser Basis machen wir Machbarkeitsanalysen für all unsere Logistik-Standorte, um an weiteren Standorten E-Lkw einzusetzen und die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Mit Barsinghausen beliefern wir nun von einem weiteren Standort aus einige unserer Filialen elektrisch und gehen damit den nächsten Schritt bei der nachhaltigen Transformation unserer Transportlogistik“, sagt Pascal Siegmund, Bereichsleiter Transportlogistik International bei Kaufland.

In Barsinghausen kommen unterdessen nicht nur elektrische Zugmaschinen zum Einsatz, sondern zudem vollständig elektrische Kühlauflieger. Auch diese sind von unterschiedlichen Herstellern, um möglichst vielfältige Erkenntnisse aus dem Test zu gewinnen, so das Unternehmen.

Geladen werden die E-Lkw zunächst an zwei mobilen Ladeeinheiten am Logistikzentrum in Barsinghausen. Perspektivisch plant Kaufland vor Ort einen Ladepark analog dem bereits bestehenden im baden-württembergischen Möckmühl.

unternehmen.kaufland.de