Lieferstart: Erste Polestar 4 gehen an europäische Kunden

Wie Polestar mitteilt, soll es bei den drei genannten europäischen Zielmärkten nicht bleiben. Die Auslieferung an Kunden in andere europäische Länder „wird in den kommenden Wochen beschleunigt“. Dass die Auslieferungen des Polestar 4 im Laufe des Jahres 2024 erfolgen sollen, ist bereits seit der Premiere des Modells im April 2023 publik. Mit dem Auftakt in Deutschland, Norwegen und Schweden ist der Anfang nun gemacht.

Der Polestar 4 wird wie berichtet ab der zweiten Jahreshälfte 2025 auch im südkoreanischen Busan für den dortigen und den nordamerikanischen Markt vom Band laufen – in Form einer Auftragsfertigung durch Renault Korea Motors. Mit dieser erweiterten Produktionsbasis sei man in der Lage, weltweit mehr Polestar 4 zu produzieren und zu liefern, teilt die schwedisch-chinesische Marke mit.

Polestar-CEO Thomas Ingenlath kommentiert den Lieferstart in Europa wie folgt: „Nachdem der Polestar 3 seit dem Sommer auf der Straße ist, ist dies der nächste wichtige Meilenstein für uns im Jahr 2024 (…). Mit drei Modellen positioniert sich Polestar als die designorientierte Premium-Luxus-Elektroauto-Marke auf dem globalen Elektroauto-Markt.“

Da Polestar seine Modelle chronologisch durchnummeriert, lässt sich aus der Kennziffer 4 nicht die Größe oder das Segment ableiten. Tatsächlich ist der Polestar 4 als SUV-Coupé – sowohl bei der Größe als auch dem Preis – zwischen der Mittelklasse-Limousine Polestar 2 und dem größeren SUV Polestar 3 positioniert.

Der Polestar 4 baut auf der Sustainable Experience Architecture (SEA) von Geely auf, die in den vergangenen Jahren die Basis für zahlreiche Elektrofahrzeuge gebildet hat. Von der Plattform übernimmt der Polestar 4 die permanenterregten Synchronmotoren. In der Allradvariante kommen diese auf eine Systemleistung von 400 kW und ein Drehmoment von 686 Nm. Neben dem Dual-Motor-Modell soll es später auch eine Single-Motor-Variante mit Heckantrieb geben – mit 200 kW Leistung und 343 Nm Drehmoment. Die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 102 kWh und ermöglicht so Reichweiten von bis zu 600 Kilometern.

Das Modell ist im D-Segment angesiedelt, mit seinen 4,84 Metern Länge und 2,14 Metern Breite ist der Polestar 4 also kein kleines Auto. Die Höhe beträgt 1,54 Meter, der Radstand wird mit 2,999 Metern angegeben, gerundet also drei Meter. Das Fahrzeug wurde von Anfang an als SUV-Coupé entworfen und nicht von einem SUV-Modell abgeleitet. Daher soll es laut dem Unternehmen auch keine Kompromisse bei der Kopffreiheit hinten geben – tatsächlich gibt es auch im Fond verstellbare Sitze.

Eines der auffälligsten Merkmale bei der Karosserie des Polestar 4 ist die fehlende Heckscheibe – auch die Limousine Polestar 5 wird auf eine klassische Heckscheibe verzichten. Ingenlath spricht von einer „virtuellen Heckscheibe“ und einen „digitalen Rückspiegel der Spitzenklasse“.



