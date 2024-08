US-Umbaufirma macht ID. Buzz zum Camper-Van

Peace Vans gibt an, sechs Monate lang zusammen mit Volkswagen an einer Reihe von Equipment gefeilt zu haben, um den ID.Buzz zum Camping-Van zu machen. Zur Auswahl stehen Kunden nun drei Lösungen: Der elektrische Kleinbus mit Küche („Buzz.Box“), mit Küche und Bett („Buzz.Box.Sleeper“) oder mit Vollausstattung („Buzz.Camper“) inklusive Innenschränken, Tisch etc. Während erste beiden Versionen „nur“ den Ausbau der dritten Sitzreihe erfordern, muss bei der Vollausstattung auch die zweite Sitzbank weichen.

Peace Vans gibt an, seine Camper-Versionen des ID. Buzz ab November 2024 über ausgewählte Händler, per Direktversand oder durch den Einbau vor Ort anzubieten. Harley Sitner, Eigentümer von Peace Vans, äußert: „Wir warten schon seit einiger Zeit auf den ID. Buzz. Wir hatten das Glück, einige frühe Vorserienfahrzeuge zu sehen, und waren so begeistert, dass wir beschlossen haben, völlig neue Lösungen zu entwickeln – ausschließlich für den ID. Buzz.“

Das neue geschaffene Angebot des US-Umbauers hängt direkt mit dem Comeback des VW Bus in den USA und Kanada zusammen. Volkswagen feierte dort vergangenes Jahr mit dem verlängerten ID. Buzz die Rückkehr. Gegenüber den in Europa auch erhältlichen, normal langen ID. Buzz ist der Radstand bei der verlängerten Version um 25 Zentimeter auf 3,25 Meter gestreckt worden, womit das Fahrzeug 4,96 statt 4,71 Meter in der Länge misst. Und über eine dritte Sitzreihe verfügt. In Europa sind im Gegensatz zu Nordamerika beide Längen-Versionen zu haben. Und seit Kurzem auch weitere Derivate des ID. Buzz.

peacevans.com via electrek.co