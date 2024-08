Neue ID.-Buzz-Versionen: Vom GTX bis zur 50.000-Euro-Basisversion

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat sein Stammwerk in Hannover im Juli drei Wochen lang derart umgerüstet, dass dort ab sofort neue Versionen des ID. Buzz vom Band laufen können. Neben dem bekannten Hecktriebler mit kurzem und langem Radstand rückt nun der allradgetriebene ID. Buzz GTX (ebenfalls mit kurzem oder langem Radstand), der erstmals mit Allrad- statt Heckantrieb ausgestattete ID. Buzz Cargo sowie die zwei neuen Einstiegsmodelle ID. Buzz Pure und Freestyle ins Aufgebot der Hannoveraner.

Der Vorverkauf der GTX-Modelle und des Allrad-Cargo startet am heutigen 20. August. Die neuen Einsteigermodelle – Pure und Freestyle – werden laut VWN ab dem 3. September bestell- und online konfigurierbar sein. Eine Übersicht zu den technischen Unterschieden der Derivate liefert folgende Tabelle:



ID. Buzz Pro ID. Buzz GTX ID. Buzz Cargo ID. Buzz Pure ID. Buzz Freestyle Antrieb RWD AWD AWD RWD RWD Leistung 210 kW 250 kW 250 kW 125 kW 125 kW Batterie (netto) 79 kWh

(86 kWh) 79 kWh

(86 kWh) 79 kWh 59 kWh 59 kWh Ladeleistung DC 185 kW

(200 kW) 185 kW

(200 kW) 185 kW 165 kW 165 kW Reichweite 423–461 km

(453–487 km) 423 km

(475 km) 432 km 330 km* 330 km* Zul. Anhängelast 1.200 kg 1.800 kg (1.600 kg) 1.800 kg k.A. k.A. Preis ab 60.892 Euro

(ab 62.719 Euro) ab 73.102 Euro

(ab 74.928 Euro) ab 50.355 Euro netto ab 54.127 Euro ab 49.998 Euro * Prognosewert

In den Klammern die Werte der jeweiligen Langversion

Schon seit ein paar Wochen wird in Hannover der klassische ID. Buzz mit langem Radstand und bis zu sieben Sitzen gefertigt – bei dieser Variante ist der Radstand um 25 Zentimeter auf 3,25 Meter gestreckt, womit das Fahrzeug 4,96 statt 4,71 Meter in der Länge misst. Wie der ID. Buzz mit kurzem Radstand nutzt die Langversion den 210 kW starken APP0550 als Motor. Allerdings ist bei der Version mit langem Radstand eine 86 kWh große Batterie für bis zu 487 Kilometer nach WLTP verbaut. Beim kurzen Radstand sind es 79 kWh, die WLTP-Reichweite beträgt hier maximal 461 Kilometer. Das zulässige Gesamtgewicht vergrößert sich bei der Langversion von 3.000 auf 3.125 Kilogramm.

Bisher kostete der günstigste ID. Buzz ab 60.892 Euro. Mit den Versionen Pure und Freestyle ergänzt VWN nun die Baureihe nach unten. Das Duo kostet deutlich weniger (Pure: ab 54.127 Euro; Freestyle: ab 49.998 Euro), ist aber auch technisch abgespeckt worden. So führt der Hersteller bei bei den neuen Einstiegsversionen eine kleine Batterie mit 59 kWh ein. Der Heckantrieb leistet 125 kW und die Reichweite schrumpft auf 330 km nach WLTP. Auch die DC-Ladeleistung geht auf 165 kW zurück.

Unterschiede zwischen beiden Varianten ergeben sich bei der Ausstattung: Den stets fünfsitzigen ID. Buzz Freestyle kennzeichnen unter anderem schwarze Folierungen im unteren Bereich der Türen, dunkel genarbte Stoßfänger und 18-Zoll-Räder mit silbernen Vollblenden. Die Serienfarbe ist „Candy weiß“. Die darüber positionierte, neue Pure-Version ist (anders als der Freestyle) in puncto Assistenzsysteme ab Werk auf demselben Niveau wie die höher positionierten Pro-Modelle. Zur Serienausstattung gehören ferner Features wie Klimaautomatik, Klapptische an den Lehnen der Vordersitze sowie LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten.

Den GTX launcht VWN in den oben beschriebenen, zwei Längen. Die Kurzversion beherbergt den 79 kWh großen Akku, die Langversion die 86-kWh-Batterie. In beiden Fällen verfügt der sportliche MEB-Van über einen zweiten Elektromotor an der Vorderachse und kommt so auf eine Leistung von 250 kW. Die neuen Topmodelle kommen auf bis zu 423 bzw. 475 km Reichweite und kosten ab 73.102 bzw. 74.928 Euro. VWN betont die „exklusive Exterieur- und Interieur-Ausstattung“ des GTX und betont, das Modell sei auf Performance und hohe Anhängelasten ausgelegt. Wird die volle Peak-Leistung abgerufen, beschleunigt der ID. Buzz GTX mit 79-kWh-Batterie in 6,1 Sekunden auf 100 km/h. Die maximale Anhängelast erreicht bis zu 1.800 kg (gebremst, bei 12 % Steigung).

Zusammen mit dem neuen allradgetriebenen ID. Buzz Cargo für den gewerblichen Bereich bezeichnet Volkswagen Nutzfahrzeuge die zwei auf den privaten Einsatz zugeschnittenen GTX-Modelle als „die stärksten Bullis aller Zeiten“. Die Cargo-Version ist ab 50.355 Euro konfigurier- und bestellbar. Wobei es sich dabei um den Netto-Preis handelt. Inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer würde man bei 59.922 Euro landen. Dies zur Vergleichbarkeit mit den anderen Versionen für den Hinterkopf. Der ID. Buzz Cargo mit Allradantrieb kommt wie die GTX-Modelle auf 250 kW Leistung, bietet aber nur die 79-kWh-Batterieoption für bis zu 432 km. DC-Laden geht mit bis zu 185 kW und auch hier gilt die höhere Anhängelast von 1.800 kg gebremst.



Übrigens: Seit der Wiederaufnahme der Produktion Ende Juli werden der ID. Buzz und der T7 Multivan in Hannover jeweils auf einer eigenen Linie gebaut. Bis Anfang Juli liefen mit dem T6.1 noch drei Modelle auf zwei Linien.

vwn-presse.de