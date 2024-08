Logistikkonzern DSV ordert 300 Elektro-Lkw bei Volvo Trucks

Wie der schwedische Hersteller mitteilt, sollen erste Einheiten aus der Bestellung bei DSV noch dieses Jahr den Dienst antreten. Die vollständige Abarbeitung des Auftrags wird für 2026 erwartet. Um welche Modelle es sich bei den georderten Einheiten handelt, präzisiert Volvo Trucks nicht. Erwähnt wird lediglich, dass unter den bestellten E-Lkw auch Exemplare des neuen Volvo FH Aero Electric sind, der gegenüber dem klassischen FH Electric mit einer verbesserten Aerodynamik aufwartet.

Bei DSV handelt es sich um ein weltweit agierendes Logistikunternehmen mit Sitz in Dänemark und einer mehr als 20.000 Lkw zählenden Flotte. Bis 2030 will der Konzern insgesamt 2.000 Elektro-Lkw auf der Straße haben. Darunter nicht nur Volvos, sondern auch andere Marken wie DAF. Eine besondere Verbindung gibt es zwischen den beiden skandinavischen Firmen aber: DSV ist größter Gütertransporteur der Volvo Group – und gibt an, in Schweden und Dänemark auch bereits E-Lkw von Volvo in seiner Flotte zu haben. In beiden Ländern wurden in den Vertriebszentren Ladegeräte eingerichtet, die mit Strom aus Sonnenkollektoren betrieben wird.

Für Volvo ist die Bestellung des dänischen Logistikers einer der bisher größten Aufträge für Elektro-Lkw. Eingesetzt werden sollen diese in „allen DSV-Betrieben in Europa“, wie es heißt. Teil der Beschaffungsmaßnahme sind allerdings auch „500 Volvo-Lkw mit besonders sparsamen Diesel- und Gasantrieben“.

Roger Alm, President Volvo Trucks, gibt an, stolz darauf zu sein, die Partnerschaft mit DSV zu vertiefen. „Zusammenarbeit und ein starkes Engagement, um wirklich etwas zu verändern, sind unerlässlich, um nachhaltigen Transport und große CO2-Reduzierungen umsetzen zu können. Dieser Auftrag ist ein Beweis für das Vertrauen in unser Unternehmen und zeigt, dass der abgasfreie Verkehr hier und jetzt eine praktikable Lösung ist.“

Søren Schmidt, CEO von DSV Road, ist überzeugt, dass seine Firma als weltweit führendes Logistikunternehmen versuchen müsse, an der Spitze des umweltfreundlichen Wandels zu bleiben. „Und diese Vereinbarung ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie neue Technologien in großem Maßstab auf den Markt gebracht werden können, um sie für unsere Kundinnen und Kunden leichter zugänglich zu machen. Die Vereinbarung mit Volvo ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft im Lkw-Verkehr.“



volvotrucks.de