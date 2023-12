E-Lkw von DAF beliefern dm-Filialen im Raum Bochum und Bonn

Bei DAFs LF Electric handelt es sich um einen 19-Tonner mit zwei Achsen und 11.700 Kilogramm Nutzlast. Für DSV gehen sie in einer 4×2-Konfiguration an den Start. Die Transaktion lief über DAF Trucks Deutschland und dessen Handelspartner DAF Loven Eschweiler. Der Auftraggeber ist zwar dänisch, eingesetzt wird das Trio jedoch im Raum Bochum und Bonn. Denn DSV ist langjähriger Logistikpartner der Drogeriekette dm.

Die Fahrzeuge verfügen über LFP-Batterien mit einem Energiegehalt von 282 kWh brutto (254 kWh netto) und können mit bis zu 150 kW laden. Für AC-Ladevorgänge werden fahrzeugseitig 22 kW unterstützt. „Durch das kombinierte Laden kann der E-Lkw sowohl während des täglichen Betriebs als auch über Nacht aufgeladen werden und ist auf diese Weise ideal für die innerstädtische und regionale Distribution einsetzbar“, kommentiert DAF in einer begleitenden Mitteilung.

Laut Peter Fog-Petersen, Executive Vice President bei DSV Road, sichern das bundesweite, flächendeckende DAF-Servicenetz und die Robustheit der DAF-Lkw die hohe Servicequalität bei DSV ab. „Beides war ausschlaggebend für die Wahl des Modells.“

„Wir freuen uns sehr über den Einsatz der drei DAF LF Electric bei DSV zur Belieferung der dm-Märkte“, so Tim Plasberg, Head of E-Mobility bei der DAF Trucks Deutschland GmbH. Das sei der perfekte Einsatz für die LF-Fahrzeuge, die zusätzlich zu elektrischer Leistung und Reichweite gerade im innerstädtischen Bereich aufgrund ihrer Wendigkeit und Rundumsicht weitere Vorteile bieten.

DAF bietet zurzeit den CF Electric als Dreiachser mit bis zu 28 Tonnen und den LF Electric als Zweiachser mit bis zu 19Tonnen an. Ausgeliefert wird der LF Electric seit September 2021. Eine nächste E-Lkw-Generation steht mit den Modellen XB Electric, XD Electric und XF Electric inzwischen in den Startlöchern. Der DAF XB Electric wird in 12-,16- und 19-Tonnen-Ausführung angeboten. Bei den beiden anderen Modellen handelt es sich um schwerere Baureihen, die auf der IAA Nutzfahrzeuge 2022 erstmals enthüllt wurden. Der Produktionsbeginn der in Diesel- und Elektrovarianten angebotenen neuen Reihen in Eindhoven war für das vierten Quartal 2023 geplant. In der aktuellen Mitteilung heißt es, dass die Modelle „in naher Zukunft in die Serienfertigung gehen“.

daftrucks.de