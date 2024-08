BMW stößt Tesla bei Elektroauto-Zulassungen in Europa vom Thron

BMW überholte im Juli Dauer-Spitzenreiter Tesla bei den europäischen Zulassungszahlen für Batterie-elektrische Autos (BEVs). In Summe brachte BMW mit seinen E-Modellen wie dem iX1, i4 und i5 exakt 308 Elektroautos mehr auf die Straße als die US-Amerikaner mit ihren zwei Volumenmodellen Model Y und Model 3. Der bayerische Autobauer legte dank einer breiter werdenden E-Palette gegenüber Juli 2023 um ein Drittel (35 Prozent) zu. Dabei war der iX1 mit 4.305 Verkäufen der beliebteste elektrische BMW.

Im BEV-Modellranking – also auf die einzelnen Baureihen heruntergerechnet – reicht das allerdings nicht, um Tesla zu schlagen. Kein BEV wurde im Juli in Europa häufiger zugelassen als das Tesla Model Y: Insgesamt 9.544 Einheiten kamen neu auf die Straße. Für die Spitzenposition vor dem Volvo EX30 (6.573) und dem VW ID.4 (5.295) reicht das zwar, ein Jahr zuvor waren es aber noch 16 Prozent mehr. Das Tesla-Schwestermodell Model 3 stürzt ebenfalls um 17 Prozent auf 4.694 Verkäufe ab.

Während die Nachfrage nach Autos in Europa im Juli grundsätzlich leicht stieg (+2% YoY) ging das Interesse an Elektroautos etwas zurück (139.300 BEVs, -6% YoY), was sich in einer verminderten Marktdurchdringung widerspiegelt: Der E-Anteil an den Zulassungen in Europa sank von 14,6 Prozent im Juli 2023 auf 13,5 Prozent im vergangenen Monat.

Dass BMW im Elektroauto-Markt einiges zuzutrauen ist, zeichnet sich schon seit einigen Monaten ab. Denn der Anteil elektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz der BMW Group steigt stetig: Im Q2 waren schon 17,4 Prozent aller ausgelieferten Fahrzeuge der BMW Group rein elektrisch, eine deutliche Steigerung zum Q2 2023 (14,1 Prozent), aber auch zum ersten Quartal 2024 mit 13,9 Prozent. Die absoluten Zahlen und relativen Veränderungen gehen aus folgender Tabelle hervor:

Q2 2024 Delta (in %) H1 2024 Delta (in %) BMW Group Automobile 618.826 -1,3 1.213.359 -0,1 BMW Group elektrifiziert 146.483 +8,5 269.065 +9,6 BMW Group BEV 107.933 +22,2 190.622 +24,6 BMW Group PHEV 38.550 -17,5 78.443 -15,3 Quelle: BMW Group

jato.com