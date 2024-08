Denza Z9 GT geht in den Vorverkauf

Der reguläre Verkauf und die Auslieferungen in China sollen bereits im September beginnen. Denza möchte den Z9 GT zu einem späteren Zeitpunkt auch nach Europa bringen. Das hatte sich mit der öffentlichen Vorführung eines Prototypen in Stuttgart im Frühjahr bereits angedeutet. Dazu hieß es damals von BYD: „Das neue Modell wird eine zentrale Rolle für den weltweiten Absatz von Denza und BYD spielen.“ Gestaltet wurde der Z9 GT von Wolfgang Egger, dem früheren Chefdesigner von Audi und heutigen Designchef von BYD. Er sagt: „Das Design ist schwungvoll und luxuriös zugleich.“

Nicht nur optisch erinnert der Z9 GT an den Porsche Taycan Sport Turismo, auch bei der Leistung spielt der neue Denza in der Sportwagen-Liga mit: Die Systemleistung soll bei ca. 1.000 PS liegen. Exakter sind die kW-Werte. Der Wagen wird mit drei E-Motoren ausgestattet (einer vorne und zwei hinten). Die Antriebseinheit an der Vorderachse leistet 230 kW, die beiden Einheiten an der Hinterachse jeweils 240 kW. Das macht in Summe 710 kW Leistung.

Denza bietet den Z9 GT in drei PHEV-Varianten und zwei BEV-Varianten zum Vorverkauf an. Alle Varianten sind allradgetrieben. Bei den Plug-in-Hybriden liegt die kombinierte Reichweite bei 1.100 Kilometern laut chinesischem Testzyklus, die Batterie-elektrischen Versionen kommen auf 630 Kilometer Reichweite. Die BEVs sollen in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können, die PHEVs in 3,6 Sekunden.

Der Denza Z9 GT ist 5,18 Meter lang, 1,99 Meter breit und je nach Version 1,50 oder 1,48 Meter hoch – mit der optionalen Luftfederung sind es 20 Millimeter weniger als mit dem Serien-Fahrwerk. Der Radstand liegt bei 3,125 Metern. Auch eine Limousinen-Variante namens Denza Z9 soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Das Auto basiert auf der e3-Technologie von BYD und ist das erste, das diese Technologie einsetzt. Die e3-Technologie ist mit den Plattformen für Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) kompatibel und nutzt die neueste Hybridtechnologie DM 5.0 von BYD sowie die Elektrotechnologie e-Platform 3.0 Evo.

Denza war ursprünglich ein 50-50-Joint Venture zwischen BYD und der Daimler AG (heute Mercedes-Benz Group). Der deutsche Automobilhersteller senkte seinen Anteil an Denza im Jahr 2021 auf 10 Prozent, Grund waren offenbar u.a. schwache Absatzzahlen und die Ausrichtung von Denza. Seitdem hält BYD 90 Prozent an Denza und positioniert es nun als globale High-End-Marke. Die Modellreihe umfasst drei Fahrzeuge: den Minivan D9 sowie die Crossover N7 und N8.

