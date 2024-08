Japan: Startup Tier IV entwickelt selbstfahrendes Elektrotaxi

Laut einem Bericht des Portals Wired wurde das auf autonome Fahrtechnik spezialisierte Startup Tier IV vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie für ein Demonstrationsprojekt in Tokio ausgewählt. In diesem Zuge hat das Unternehmen nun mit der Entwicklung eines E-Taxi-Prototyps begonnen, das autonomes Fahren gemäß Level 4 unterstützen soll. Zum E-Antrieb gibt es in dem Bericht keine näheren Informationen.

Das Fahrzeug selbst soll die Form eines kastenförmigen Minivans erhalten und neben dem Fahrer vier bis sechs Plätze bieten. Es sei „wahrscheinlich“, heißt es, dass weiterhin ein Fahrersitz installiert werde, damit das Personal des Fahrdiensts den Betrieb noch aus dem Fahrzeug heraus überwachen kann. Als Level 4 wird zwar grundsätzlich das vollautomatisierte Fahren beschrieben, bei dem sich der Mensch nicht mehr zum Eingreifen bereithalten muss. Allerdings ist die Autonomie des Fahrzeugs bei Level 4 noch an bestimmte Bedingungen geknüpft, etwa eine vordefinierte Strecke.

Für die Entwicklung des Prototyps wird Tier IV mit Toray Carbon Magic zusammenarbeiten, einem Spezialisten für Fahrzeug-Leichtbau. Der Zeitplan für die Fertigstellung des Serienmodells soll noch nicht feststehen. Da Tier IV jedoch schon im November mit einem kommerziellen Testbetrieb loslegen will, greift das Startup parallel zur Eigenentwicklung auf ein serienmäßig hergestelltes Taxifahrzeug namens JPN Taxi zurück und stattet dieses mit seiner Lösung aus. Der Dienst mit autonomen Taxis soll im November in Odaiba in Tokio starten. Bis 2025 sollen dann in zwei weiteren Tokioter Stadtteilen – Shinjuku und Minato – ähnliche Dienste gelauncht werden.

Die japanische Regierung forciert diese Entwicklung. Sie will erreichen, dass bis 2027 in mehr als 100 Gemeinden des Landes autonome Verkehrsdienste der Stufe 4 angeboten werden können. Auch weitere japanische Player – etwa Nissan – entwickeln deshalb Technologien in diese Richtung. Nissan läutete im Juni Feldtests auf öffentlichen Straßen ein. Darauf aufbauend will der Hersteller im Geschäftsjahr 2027 autonom fahrende Mobilitätsdienste in Japan anbieten.



