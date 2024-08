Volvo Trucks führt Lademanagement-Dienst ein

Die neue Plattform ermöglicht es Spediteuren, Ladepläne zu erstellen, in denen festgelegt wird, wann die Fahrzeuge mit dem Laden beginnen und den vollen Batteriestand erreichen sollen. Dies erlaubt laut Volvo eine höhere Produktivität und Betriebszeit, „indem sichergestellt wird, dass die Lkw einer Flotte für den geplanten Betrieb ausreichend aufgeladen sind und die Anzahl ungeplanter Ladevorgänge reduziert wird“, heißt es in der Mitteilung der Schweden.

„Das Aufladen ist ein Schlüsselfaktor beim Einsatz eines Elektro-Lkw. Als Transportunternehmen wollen Sie sicherstellen, dass Ihre Lkw aufgeladen und bereit für die nächsten Transportaufträge sind. Die Nachverfolgung des Ladevorgangs ist auch wichtig, um Abweichungen zu erkennen. Dieser Service hilft Spediteur:innen bei all diesen Dingen“, sagt Johan Östberg, Service Owner Electromobility Services bei Volvo Trucks.

Vergangenes Jahr hatte Volvo bereits sein Angebot ‚Open Charge‘ eingeführt, einen für alle Ladestationen-Betreiber offenen Service, der Fahrer in die Lage versetzt, nach öffentlichen Ladesäulen zu suchen. Der Ladedienst ist Teil der digitalen Dienste von Volvo Trucks namens Volvo Connect. Der Kunde kann über Volvo Connect oder eine spezielle mobile App die Standorte von Ladestationen finden und auch sehen, ob aktuell Ladepunkte frei sind. Die Abrechnung über eine eigene Ladekarte ist ebenfalls möglich, soweit der Betreiber der jeweiligen Station bereits eine entsprechende Vereinbarung mit Volvo getroffen hat.

Volvo kündigt an, dass zudem auch die Reservierung von Ladeplätzen in „naher Zukunft“ möglich sein soll. Der Volvo Open Charge Service wurde bisher in Schweden und den Niederlanden eingeführt, weitere Länder in Europa und anderen Teilen der Welt sollen folgen.

volvotrucks.de