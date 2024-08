ChargePoint nutzt KI für Fehlerdiagnose an Ladesäulen

Die KI-Software ist laut ChargePoint für E-Auto-Fahrer, die ein Problem an einer Ladesäule entdecken, einfach zu bedienen. Sollte ein Fahrer eine nicht funktionierende Ladestation vorfinden, reicht es aus, über die verbesserte Funktion „Problem melden“ in der ChargePoint-App Fotos der beschädigten Ladesäule hochzuladen. Die App verknüpft die Meldung automatisch mit dem Standort des Fahrers und analysiert die Bilder auf Anomalien. Die in der App eingesetzte Künstliche Intelligenz wurde mit Tausenden von Ladesäulen-Bildern gefüttert und darauf trainiert, kleinste Unterschiede zu erkennen.

„Durch den Einsatz einer KI, die Hardware-Probleme diagnostizieren kann, haben wir bei ChargePoint ein entscheidendes neues Tool in unserem Network Operations Center, das die Betriebszeit der Stationen sichert“, sagt Rick Wilmer, CEO von ChargePoint. „Mithilfe dieser Technologie können wir physische Probleme erkennen und beheben, die bei der Fernüberwachung unbemerkt bleiben. Das Tool unterstreicht unser Engagement für Innovationen, die ein zuverlässiges Ladenetzwerk gewährleisten.“

Die Idee hinter der KI-Lösung ist, dass Ladesäulen nicht erst vor Ort begutachtet werden müssen, um einen Schaden zu identifizieren. Vielmehr soll die KI-Diagnose dazu führen, dass ein Servicetechniker gleich mit den passenden Ersatzteilen ausrücken kann. Das soll die Zeit, bis eine Ladesäule repariert ist, deutlich verkürzen.

Fahrer, die ein Problem melden, können im Anschluss den Reparaturstatus in ihrer App verfolgen und ihr Bericht generiert automatisch eine Warnung für den Eigentümer der Station. So wird auch der benötigte Genehmigungsprozess für die Reparatur vereinfacht.

„Für uns sind die Bedürfnisse der Fahrer nach einem funktionierenden Ladenetz sehr wichtig“, sagt Sven Meder, Senior Director Sales DACH, Southern Europe, Eastern Europe. „Viele Fahrer nutzen eine Ladestation regelmäßig und sind auf deren Verfügbarkeit angewiesen. Deshalb freuen wir uns besonders, eine benutzerfreundliche KI-basierte Lösung anbieten zu können, die eine schnelle Diagnose und zügige Reparatur ermöglicht. Damit verbessern wir nicht nur unseren Support, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur.“

Die Probleme, die an Ladesäulen auftreten können, sind vielschichtig. Zuletzt kam es beispielsweise häufiger zum Diebstahl von fest angebrachten Ladekabeln, die von Dieben einfach abgeschnitten wurden. Hier liegt die Vermutung nahe, dass solche Diebe das Kupfer aus den Kabeln verkaufen wollen.

businesswire.com