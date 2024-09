Ladehub für 100 E-Autos öffnet nahe Flughafen Hyderabad

Der Ladepark liegt in der Stadt Shamshabad in der Nähe des Flughafens von Hyderabad. Dort können exakt 102 E-Autos laden. Unter den Ladegeräten sind auch Stationen von Kempower – konkret eine Power Unit und sechs sogenannte Kempower-Satelliten. Das System verteilt den Strom dynamisch an die Ladepunkte. Möglich sind bis zu 200 kW.

Betrieben wird der Hub vom indischen Unternehmen Glida, das vor seinem Rebranding 2023 unter den Namen Fortum Charge & Drive India firmierte. Gegründet wurde die Firma 2017. Auf ihrer Homepage gibt sie an, Pionierarbeit bei der Umstellung auf Elektromobilität in Indien zu leisten.

„Wir werden auch in Zukunft weitere superschnelle Ladestationen in Betrieb nehmen“, sagt Awadhesh K. Jha, Executive Director von Glida. „Indem wir heute in die Zukunft investieren, bereiten wir uns darauf vor, einen neuen Standard für die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu setzen und Indiens Elektromobilitätssegment auf den gleichen Stand der Technik und des Fortschritts zu bringen.“



kempower.com, linkedin.com