Arriva nimmt 16 E-Busse in Kladno in Betrieb

Die 16 Elektrobusse des tschechischen Herstellers sollen mit einer neuen Generation von Traktionsbatterien ausgestattet sein, die schnellere Ladezeiten, größere Reichweiten und eine längere Lebensdauer bieten sollen. Näher ins Detail geht der ÖPNV-Betreiber in seiner Mitteilung jedoch nicht. Auch zur genauen Aufteilung nach 12-Meter- und 18-Meter-Varianten macht Arriva keine Angaben.

Aufgeladen werden die E-Busse zunächst an einer neuen Ladestation in der Stadt Kladno. Darüber hinaus hat sich Arriva Czech Republic mit dem Ladeinfrastruktur-Betreiber CEZ ESCO und dem ÖPNV-Unternehmen CSAD MHD Kladno zusammengetan, um einen neuen Lade-Hub mit zunächst neun 150-kW-Ladesäulen zu errichten. Weitere Lade-Hubs sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Hintergrund ist, dass die Stadt alle 47 Diesel- und CNG-Busse schrittweise ausmustern will.

„Die Umstellung der Tschechischen Republik auf Elektrobusse kommt immer mehr in Schwung und bringt das Land einer Zukunft näher, in der der emissionsfreie öffentliche Verkehr die bevorzugte Option ist“, so Sian Leydon, Arriva Group’s Managing Director für Kontinentaleuropa. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich Arriva Czech Republic zur Einführung von emissionsfreien Bussen in der Stadt verpflichtet hat, nachdem das Unternehmen 2021 einen Zehn-Jahres-Vertrag über 57 Millionen Euro von CSAD MHD Kladno erhalten hat.

Ganz ohne Förderung wurde das Vorhaben übrigens nicht umgesetzt: Die Kosten von 10,2 Millionen Euro für die 16 Elektrobusse und die erste Ladestation wurden durch das von der EU finanzierte Integrated Regional Operational Programme (IROP) der Tschechischen Republik und einen Beitrag von Arriva in Höhe von 3,8 Millionen Euro gedeckt.

arriva.co.uk