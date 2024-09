Volvo Trucks launcht 2025 einen E-Lkw mit 600 km Reichweite

Der Aufschlag von Volvo Trucks im Fernstrecken-Segment ist in der Branche schon erwartet worden. Lkw-Hersteller gibt es nicht wie Sand am Meer. Ein recht beständiger Kreis von OEMs teilt sich seit Jahrzehnten den Kuchen in diesem Markt. Außerdem hatte electrive bereits im Juli bei einem Termin von Konzernschwester Renault Trucks (sowohl Volvo Trucks als auch Renault Trucks gehören zur Volvo Group), aufgeschnappt, dass ein XXL-Stromer mit 600 Kilometern Reichweite in der Mache ist. Der Langstrecken-Truck wird also höchstwahrscheinlich in unterschiedlicher Version, aber mit ähnlichem Technik-Paket unter den Flaggen beider Konzernschwestern an den Start gehen. Wohl erst 2025 bei Volvo und 2026 dann bei Renault Trucks.

Und die Konkurrenz? Daimler Truck hat mit dem elektrischen Fernverkehrs-Lkw eActros 600, der Ende des Jahres in die Produktion gehen soll, vorgelegt. Traton-Tochter MAN und DAF wollen mit ihren Modellen eTruck und XF künftig ebenfalls in diesem Bereich nach Kunden fischen. Nun kommt also Volvo Trucks aus der Deckung – und schlägt die Konkurrenz beim Reichweiten-Versprechen klar: Während der Mercedes-Benz eActros 600 und der DAF XF rund 500 Kilometer und der MAN eTruck etwa 400 Kilometer am Stück schaffen soll, stellen die Schweden für ihre neue FH-Electric-Version bis zu 600 Kilometer in Aussicht.

Eckpunkte aus dem technischen Datenblatt veröffentlicht das Unternehmen noch nicht. Neben der 600-Kilometer-Angabe, die sich explizit auf eine Akkuladung bezieht (MAN nennt beispielsweise auch gern eine „Tagesreichweite“ von 800 Kilometern für den eTruck, die aber eine Ladepause beinhaltet), wird in der Volvo-Ankündigung nur das zweite Halbjahr 2025 als Launch-Zeitraum genannt. Beim Rest bleiben die Schweden sehr allgemein: So soll die neue Generation des FH Electric „eine neuen E-Achse, die Platz für deutlich mehr Batteriekapazität an Bord schafft“, an Bord haben, außerdem „effizientere Akkus, ein verbessertes Batteriemanagementsystem und eine erhöhte Gesamteffizienz des Antriebsstrangs“. Auch im Zuge unseres Besuchs bei Konzernschwester Renault Trucks in Lyon im Juli wurden nur wenige Details genannt. Dort fiel aber immerhin die Bemerkung, dass der neue Langstrecken-Truck wohl mit acht (statt aktuell maximal sechs) Batteriepacks ausgestattet wird und so auf rund 800 kWh Energiegehalt kommen soll.

Volvo Trucks konstatiert in seiner Mitteilung eher allgemein, dass die Elektrifizierung schwerer Lkw weltweit voranschreite. „Die technische Weiterentwicklung macht es möglich, immer längere Strecken elektrisch bedienen zu können. Die größere Reichweite ist ein Durchbruch für den Langstreckentransport ohne Auspuffemissionen.“ Mit dem neuen FH Electric können Transportunternehmen „einen ganzen Arbeitstag lang fahren, ohne nachladen zu müssen.“

Der aktuelle FH Electric ist bekanntlich einer von drei schweren E-Lkw-Modellen, die Volvo seit 2022 verkauft und in Serie baut. Das Modell positioniert das Unternehmen zurzeit im Bereich regionale und überregionale Transporte, daneben gibt es noch den FM Electric (für regionale, schwere Transporte) und den FMX Electric für Bautransporte. Alle drei Baureihen verfügen über einen Antrieb, der drei Elektromotoren mit dem I-Shift-Getriebe von Volvo Trucks kombiniert. Die Spitzenleistung liegt bei 490 kW, die durchgehende Leistung bei 315 kW. Die sechs Batterien kommen auf einem kombinierten Energiegehalt von 540 kWh, was aktuell rund 300 Kilometer Reichweite ermöglicht.

Neben dem Schwergewichts-Trio hat Volvo Trucks zurzeit die drei mittelschweren E-Lkw-Modelle Volvo FE, Volvo FL und VNR (für Nordamerika) im Portfolio. Zudem eine Aero-Version des FH Electric und eine Low-Entry-Version des FM Electric. Produziert werden die strombetriebenen Trucks von Volvo in vier Werken. Mit dem belgischen Gent kam erst im September 2023 die vierte und größere Produktionsstätte hinzu. Eigenen Angaben zufolge hat Volvo nach aktuellen Stand mehr als 3.800 Elektro-Lkw an Kunden in 46 Ländern der Welt geliefert.

Roger Alm, President Volvo Trucks, spricht beim kommenden Elektro-Langstreckler vom „neuen elektrischen Flaggschiff“ des Unternehmens. Dieses sei eine großartige Ergänzung zur bisherigen breiten Palette von Elektro-Lkw und ermögliche einen abgasfreien Transport auch auf längeren Strecken. „Der Lkw eignet sich hervorragend für Transportunternehmen, die eine hohe jährliche Fahrleistung aufbringen und gleichzeitig ihre CO2-Emissionen reduzieren möchten“, so Alm, der Batterieelektrische Lkw als ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Klimabilanz bezeichnet. Und: „Neben den bedeutenden Umweltvorteilen, die Elektro-Lkw mit sich bringen, bieten sie den Lkw-Fahrer:innen ein wesentlich besseres Arbeitsumfeld mit einem geringeren Lärm- und Vibrationspegel.“

