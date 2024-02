Volvo launcht neuen Stadt-Lkw ausschließlich mit Elektroantrieb

Der neue Volvo FM Low Entry fährt mit 19 bis 32 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht vor. Seinen Beinamen „Low Entry“ trägt das Modell angesichts seines abgesenkten und nach etwas vorne verlegten Fahrerhauses. Der niedrige Einstieg und der flache Boden sollen häufiges Ein- und Aussteigen erleichtern. Der Paradigmenwechsel verbirgt sich aber unter der Oberfläche: Der Volvo FM Low Entry wird einzig elektrisch in den Handel kommen. Die schweren E-Lkw von Volvo Trucks basieren ansonsten allesamt auf erhältlichen Verbrenner-Modellen – und werden auch mit diesen auf einer Linie gefertigt.

Der FM Low Entry ist speziell für urbane Transportaufgaben konzipiert, „etwa für Aufgaben in der Abfallwirtschaft, im Verteilerverkehr und im Bauwesen“, wie der Hersteller mitteilt. Das Neumodell wird zunächst in Europa, einschließlich der Türkei, sowie in Australien und Südkorea angeboten. Der Verkauf beginnt laut Volvo Trucks noch im laufenden Quartal, das Produktionsdebüt ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

Der Lkw basiert auf dem bekannten FM-Modell von Volvo. Während letzterer auf bis zu 44 Tonnen kommt, wird das zulässige Gesamtgewicht beim Low-Entry mit 19 bis 32 Tonnen angegeben. Gemeinsamkeiten gibt es unter anderem bei der Achskonfiguration: Beide sind als Zwei-, Drei- und Vierachser zu haben, der Low-Entry konkret als 4X2, 6X2, 6X4, 8X2 oder 8X4. Der Radstand wird mit 3.900 bis 6.000 mm angegeben. Beim größeren FM Electric sind es 3.800 bis 6.700 mm.

Der Antrieb setzt sich beim Low-Entry aus einem 330-kW-Elektromotor und einer 360-kWh-Batterie zusammen. Die Reichweite gibt Volvo Trucks mit bis zu 200 Kilometern an. Zum Vergleich: Der FM Electric bietet 490 kW Leistung und eine bis zu 560 kWh große Batterie für bis zu 300 Kilometer Reichweite. Die Batterie-Basis ist aber in beiden Modellen dieselbe: der Low-Entry hat vier Batteriepacks à 90 kWh verbaut, der größere FM Electric bis zu sechs Packs à 90 kWh. Entsprechend identisch ist die Ladeleistung: Auch der kleinere Low-Entry lädt mit bis zu 250 kW DC und 43 kW AC.

Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks Bild: Volvo Trucks

Die positiven Elektro-Eigenschaften im urbanen Umfeld kombiniert Volvo Trucks mit einem abgesenkten Fahrerhaus, das für eine niedrige Fahrposition, erleichtertes Ein- und Aussteigen und eine gute Rundumsicht im städtischen Verkehr sorgen soll. Als Sitzoptionen bietet der Hersteller im Fahrerhaus Platz für eine, zwei oder vier Personen an. In letzterem Fall befinden sich die drei Beifahrersitze im hinteren Teil des Fahrerhauses, sodass sie nicht im Blickfeld der fahrenden Person liegen.

„Dieser emissionsfreie Lkw ist eine großartige Ergänzung unserer Palette von Elektrofahrzeugen, die sich besonders für den Stadtverkehr eignen und bei deren Entwicklung der Fahrende im Mittelpunkt stand“, äußert Roger Alm, President von Volvo Trucks. „Er ist leistungsstark, aber dennoch leicht zu fahren und einfach zu manövrieren. Der neue Volvo FM Low Entry passt perfekt zu unseren Ambitionen, unser Angebot an elektrischen Fahrzeugen zu erweitern und noch mehr Kund:innen die Möglichkeit zu geben, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren.“

Das neue Modell gesellt sich im Laufe des Jahres zu den bestehenden elektrischen Serien-Lkw: Im Portfolio des schwedischen Herstellers gibt es zurzeit die drei Schwerlast-Modelle FH Electric, FM Electric und FMX Electric – bestellbar seit Mai 2022 – sowie die drei mittelschweren E-Lkw-Modelle Volvo FE, Volvo FL und VNR (für Nordamerika). Produziert werden diese in vier Werken. Mit dem belgischen Gent kam erst im September die vierte und größere Produktionsstätte hinzu.

Den FH Electric positioniert das Unternehmen im Bereich regionale und überregionale Transporte, den FM Electric als vielseitigen Lkw für lokale schwere Transporte und den regionalen Verteilerverkehr und den FMX Electric als Fahrzeug für sauberere und leisere Bautransporte. Inzwischen gibt es das elektrische Schwerlast-Trio nicht mehr nur als Zugmaschine, sondern auch als Fahrgestell-Versionen bzw. mit Aufbauten wie Kränen, Müllpressen und Betonmischern.

Außerdem lanciert Volvo Trucks für die FH-Baureihe mit dem FH Aero eine neue Variante mit verbesserter Aerodynamik und neuen Technologiedetails. Es handelt sich dabei um kein neues Modell, sondern um ein Aerodynamik-Kit, das zu allen Antriebsversionen des FH bestellt werden kann. In Verbindung mit der Elektro-Version der FH-Baureihe ist von Volvo FH Electric Aero die Rede. Eine erste Bestellung über zwei entsprechende Exemplare liegt Volvo Trucks bereits vor – und zwar von dem in Salzburg beheimateten Unternehmen Vega.

In der Natur der Sache liegt, dass die Aero-Version der Volvo-Trucks den Energieverbrauch senken bzw. die Reichweite erhöhen soll. Konkrete Kilometer-Angaben machen die Schweden nicht, geben aber immerhin an, dass der Volvo FH Aero den Energieverbrauch um bis zu fünf Prozent verringern soll.

Die Hauptmerkmale des Aerodynamik-Kits sind eine um 24 Zentimeter nach vorne geholte Fahrerhaus-Front und ein Kamera-System anstelle der herkömmlichen Außenspiegel. Außerdem kommen neue Bremsen mit schleppfreien Bremsscheiben zum Einsatz. Software-seitig soll ein spezieller Assistent („I-See-Technologie“) zu einer optimierten Fahrweise beitragen. Dieser stützt sich auf eine cloudbasierte topografische Karte.

Die Aero-Varianten für die verschiedenen Antriebe des Volvo FH sollen sukzessive 2024 und 2025 auf den Markt kommen. „Der neue Volvo FH Aero ist unser effizientester Lkw aller Zeiten“, kommentiert Roger Alm. „Wir setzen die CO2-Reduzierung in unserer gesamten Produktpalette fort. Dies ist ein Volvo Lkw in Bestform – ein sicherer, schön gestalteter und qualitativ hochwertiger Lkw für anspruchsvolle Fernverkehrsaufgaben, der für den Erfolg unserer Kund:innen entwickelt wurde.“

Volvo Trucks hat 2019 als erster Hersteller weltweit mit der Serienproduktion von schweren elektrischen Lkw begonnen und zielt darauf ab, dass im Jahr 2030 rund 50 % der weltweit verkauften neuen Volvo-Lkw einen elektrischen Antrieb haben. Der Hersteller gehört zur Volvo Group, zu der unter anderem auch Renault Trucks zählt.

volvotrucks.de (FM Low Entry), volvotrucks.de (FH Aero), linkedin.com (Vega)