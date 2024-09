Benteler baut seinen Holon Mover in den USA

Das rund 45.000 Quadratmeter große Werk soll im Jahr 2026 fertiggestellt werden. Bei der Vorstellung der Pläne in Jacksonville sagte Holon-CEO Henning von Watzdorf: „Heute ist ein wichtiger Meilenstein für unser Mover-Projekt. Die USA bieten mit ihrer Offenheit und einem unterstützenden regulatorischen Rahmen für autonome Fahrzeuge ein ideales Umfeld für die industriellen Initiativen von Holon. Jacksonville hat von Anfang an große Begeisterung für unsere Vision gezeigt und wird so zu einem Vorreiter bei der Einführung autonomer Fahrzeuge. Wir danken unseren Partnern und unserem Team für ihren unermüdlichen Einsatz, der unsere Expansion in die USA ermöglicht hat und weiterhin ermöglichen wird.“

Die Entscheidung für die Produktion in USA heißt aber nicht, dass der Holon Mover nur dort gebaut werden soll. Vielmehr soll das in Paderborn entwickelte Fahrzeug auch in Europa gebaut werden sowie mit Unterstützung des neuen saudischen Investors Tasaru Mobility Investments zudem in Saudi-Arabien.

Doch zurück zu den Plänen für die USA: „Nach einer Anlaufphase planen wir, bis 2027 bis zu 150 Arbeitsplätze am Holon-Standort zu schaffen. Unser Werk in Jacksonville wird etwa 5.000 autonome Fahrzeuge pro Jahr in einer Schicht produzieren und sie so für den weltweiten Markt verfügbar machen“, sagte Petr Marijczuk, COO von Holon.

Jacksonvilles Bürgermeisterin Donna Deegan freut sich über die Ansiedelung von Holon. Sie sagte bei der Veranstaltung: „Jacksonville ist auf dem besten Weg, zu einer Vorreiterregion in der Technologie des KI-gesteuerten Verkehrs zu werden. Die Ansiedlung der autonomen Fahrzeugproduktion ist ein bedeutender Schritt in Richtung dieses Ziels. Das Projekt ergänzt die innovative Arbeit der Verkehrsbehörde von Jacksonville in diesem Bereich und des innerstädtischen Campus der University of Florida, die in Zukunft Studiengänge für künstliche Intelligenz anbieten wird. Wir begrüßen die Arbeitsplätze, das Fachwissen und die weltweite Anerkennung, die Holon nach Jacksonville bringen wird.“

Holon hatte im Januar 2023 sein erstes E-Shuttle auf der CES in Las Vegas enthüllt. Der von Pininfarina designte elektrische Holon Mover ist auf bis zu 15 Fahrgäste ausgelegt. Er verkehrt automatisiert (Level 4) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h und verfügt über eine Reichweite von ca. 290 Kilometern.

Prototypen des Movers sollen noch in diesem Jahr verfügbar sein. Der erste Einsatz in Pilotprojekten ist für Anfang 2026 geplant. Das Mobilitätsangebot richtet sich an Kommunen, private Betreiber und Institutionen wie Flughäfen, Universitäten, Gemeinden, Gesundheitseinrichtungen und Nationalparks.

In Hamburg starten Hochbahn und Moia zusammen im kommenden Jahr ein erstes Pilotprojekt mit dem Holon Mover, ab 2026 sollen Fahrgäste in einem Testbetrieb an Bord kommen dürfen. Und auch der Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) will den Holon Mover ab 2026 testen.

benteler.com