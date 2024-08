Autonome E-Shuttles: Saudi-arabischer Investor steigt bei Benteler-Tochter Holon ein

Im Februar zeichnete sich die Übereinkunft mit Tasaru Mobility Investments erstmals ab: Der saudi-arabische Investor beabsichtige, für einen dreistelligen Millionenbetrag eine Minderheitsbeteiligung an der Benteler-Tochter Holon zu erwerben, hieß es zu diesem Zeitpunkt. Nun sind laut Benteler alle Formalitäten geregelt („Sowohl die Wettbewerbsbehörde der EU als auch das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz haben die Investition genehmigt“) und die Transaktion kann vollzogen werden.

Mit den neuen Mitteln soll die weitere Serienentwicklung und Industrialisierung des autonom fahrenden E-Shuttles namens Mover vorangetrieben werden. Das Fahrzeug wurde Anfang 2023 erstmals enthüllt. Zur Kommerzialisierung des Mover ist in Schulterschluss mit Tasaru Mobility Investments nun der Aufbau von drei Produktionsstandorten geplant, um das Fahrzeug weltweit zu vermarkten: in den USA, Saudi-Arabien und Europa. Sprich: Die Geldspritze soll nichts weniger als den Schritt in die Serienproduktion ermöglichen.

Benteler-CEO Ralf Göttel begrüßt die behördlichen Freigaben ausdrücklich. „Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Entwicklung von Holon weiter forcieren. Noch in diesem Jahr sind die ersten Prototypen unseres Movers geplant, 2025 sollen die ersten Fahrzeuge im Rahmen von Pilotprojekten im Einsatz sein. Wir sind überzeugt: Eine inklusive, emissionsfreie und nachhaltige Personenbeförderung ist die Antwort auf Verkehrsprobleme in unseren Städten, den Klimawandel und die demografische Entwicklung.“

Michael Müller, CEO von Tasaru Mobility Investments, kommentiert: „Tasaru setzt sich für eine smarte und nachhaltige Zukunft ein. Holon passt in unser Portfolio und unterstützt die ehrgeizigen Ziele der saudi-arabischen Vision 2030. Das Königreich Saudi-Arabien entwickelt sich immer mehr zu einem Hub für Innovationen und autonomer Mobilität.“

Bei Tasaru Mobility Investments handelt es sich um ein auf Automotive-Initiativen spezialisiertes Investment-Unternehmen aus Saudi-Arabien. Welchen Anteil die Firma nun an Holon hält, wird in der Benteler-Mitteilung nicht erwähnt. Bei der Vorstellung der Pläne im Februar war von einem Anteil von bis zu 38 Prozent die Rede.

Den Holon Mover hat Benteler als vollelektrisches und autonomes Fahrzeug zum Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr konzipiert. Es ist laut dem Hersteller „einer der weltweit ersten Mover mit Automobilstandards – also führend in Sicherheit, Fahrkomfort und Produktionsqualität“. Das Fahrzeug verkehrt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern und bietet Platz für bis zu 15 Passagiere. Einsatzgebiete sind „On-Demand“-Angebote – wie Ridepooling und Ridehailing – aber auch der ganz normale Linienverkehr.

Benteler hatte die Marke Holon für seine autonomen E-Shuttles im November 2022 gegründet, Anfang 2023 wurde auf der CES das erste Holon-Shuttle vorgestellt. An autonomen E-Shuttles arbeitet der Zulieferer aus Paderborn bereits deutlich länger. Zunächst war es nur ein internes Projekt, 2021 wurde dann die Sparte Benteler EV Systems ausgegründet – und dann später in Holon umbenannt.

Laut Henning von Watzdorf, seit August 2023 CEO von Holon, ist das Kundeninteresse immens: „Unser Fahrzeug macht eine sichere, inklusive, emissionsfreie und nachhaltige Personenbeförderung möglich – und ist damit die Antwort auf Verkehrsprobleme in den Städten, den Klimawandel und den demografischen Wandel.“



benteler.com