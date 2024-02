Tasaru plant Millionen-Invest in Holon

Das Management beider Unternehmen hat nun eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie es in einer Benteler-Mitteilung heißt. Tasaru Mobility Investments ist ein auf Automotive-Initiativen spezialisiertes Investment-Unternehmen aus Saudi-Arabien. Konkret ist geplant, dass Tasaru einen Anteil von bis zu 38 Prozent an Holon übernimmt – und zwar in mehreren Tranchen. Die erste Transaktion soll demnach im April erfolgen.

„Mit den Finanzmitteln von Tasaru wird die weitere Serienentwicklung und Industrialisierung des autonom fahrenden, vollelektrischen und inklusiven Mover vorangetrieben. Konkret ist unter anderem der Aufbau von drei Produktionsstandorten geplant, um das Fahrzeug weltweit zu vermarkten: in Europa, Saudi-Arabien und den USA“, heißt es in der Mitteilung. Sprich: Die Geldspritze soll nichts weniger als den Schritt in die Serienproduktion ermöglichen.

Bei dem Holon Mover handelt es sich um ein vollelektrisches und autonomes Fahrzeug zum Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr. Es ist laut Benteler „einer der weltweit ersten Mover mit Automobilstandards – also führend in Sicherheit, Fahrkomfort und Produktionsqualität“. Das Fahrzeug verkehrt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern und bietet Platz für bis zu 15 Passagiere. Einsatzgebiete sind „On-Demand“-Angebote – wie Ridepooling und Ridehailing – aber auch der ganz normale Linienverkehr.

Benteler hatte die Marke Holon für seine autonomen E-Shuttles im November 2022 gegründet, Anfang 2023 wurde auf der CES das erste Holon-Shuttle vorgestellt. An autonomen E-Shuttles arbeitet der Zulieferer aus Paderborn bereits deutlich länger. Zunächst war es nur ein internes Projekt, 2021 wurde dann die Sparte Benteler EV Systems ausgegründet – und dann später in Holon umbenannt.

Laut Henning von Watzdorf, seit August 2023 CEO von Holon, stehen in diesem Jahr die Prototypenentwicklung sowie erste Testfahrten im Fokus. „2025, so unser Ziel, sollen die ersten Fahrzeuge im Rahmen von Pilotprojekten im Einsatz sein“, so der Manager. „Das Kundeninteresse ist immens: Unser Fahrzeug macht eine sichere, inklusive, emissionsfreie und nachhaltige Personenbeförderung möglich – und ist damit die Antwort auf Verkehrsprobleme in den Städten, den Klimawandel und den demografischen Wandel.“

„2023 ist mit der erfolgreichen Weltpremiere unseres autonomen Mover auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas gestartet. Und nun startet das Jahr 2024 mit einer starken Partnerschaft, die es uns ermöglicht, das Fahrzeug alsbald möglich auf die Straße zu bringen“, sagt Ralf Göttel, CEO der Benteler Gruppe. „Wir freuen uns sehr, dass Holon – als unternehmerische Erfolgsgeschichte aus unserem Haus – auch externe Investoren überzeugt hat und die Serienentwicklung sowie Industrialisierung unseres Mover nun gesichert ist. Gemeinsam mit Tasaru werden wir Mobilität sicherer und nachhaltiger machen.“

„Der revolutionäre Mover von Holon passt perfekt zu Tasarus Vision einer smarten und nachhaltigeren Zukunft und unterstützt die ehrgeizigen Ziele der saudi-arabischen Vision 2030“, sagt Tasaru-CEO Michael Müller. „Gemeinsam wollen wir das Potenzial des Mover entfalten, das Saudi-Arabien und anderen Regionen erhebliche Vorteile bringen wird, und das Königreich als einen Hub für Innovationen und Herstellung autonomer Mobilität etablieren.“

benteler.com