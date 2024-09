Ionity eröffnet neuen Ladepark nahe München

Bei den in Parsdorf verbauten Ladesäulen handelt es sich größtenteils um das Ionity-eigene Design, das bis zu 350 kW Ladeleistung bietet. Es sind allerdings auch einige Alpitronic Hypercharger HYC400 zu sehen. Zur Anschlussleistung des Ladeparks macht Ionity in der Mitteilung jedoch keine Angaben. Es ist also nicht bekannt, ob theoretisch alle 24 Ladepunkte gleichzeitig ihre maximale Leistung abgeben können – oder ab welcher Last die Leistung aufgeteilt werden muss.

Entsprechend leistungsfähige Elektroautos können als solchen Ladepunkten in rund 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden – ein üblicher Shopping-Aufenthalt in der Outlet City dürfte deutlich länger dauern. Daran ist zu sehen, dass Ionity nicht nur die Shopping-Besucher ins Visier nimmt: Auch Durchreisende über die A94 sollen angesprochen werden – oder etwa Bewohner der Umgebung, die keine eigene Wallbox haben.

„Mit dem neuen Ladepark in Parsdorf City unterstreichen wir unsere Strategie, näher an die Städte heranzurücken und so auf die steigende Nachfrage nach urbanen Ladehubs zu reagieren“, erklärt Christoph Strecker, Country Manager DACH bei Ionity. „Unser Ziel ist es, den Menschen eine noch einfachere und bequemere Nutzung der E-Mobilität zu ermöglichen.“ Zugleich ist Parsdorf nach Garching und Eching der dritte Ionity-Standort um München – das lokale Ionity-Netz wächst also. Und: Zusammen mit Merklingen ist der neue Park in Parsdorf mit 24 Ladepunkten der größte im Ionity-Netzwerk.

Ionity wurde 2017 als Schnelllade-Joint-Venture mehrerer Autobauer gegründet und hat sich in der ersten Phase des Ausbaus vor allem auf wichtige Fernverkehrsrouten konzentriert – und dabei vor allem auf Standorte zwischen zwei Großstädten. Mit dem weiteren Ausbau rücken aber auch zunehmend Stadt-nahe Ladeparks in den Fokus. Im Juli 2024 zählte das Ionity-Netzwerk nach Angaben des Unternehmens mehr als 650 Ladeparks und mehr als 4.000 HPC-Ladepunkte in 24 europäischen Ländern.

Quelle: Info per E-Mail