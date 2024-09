Formel-E-Fahrer Maximilian Günther wechselt zu DS Penske

Mit dem deutsch-französischen Duo will das Team auf den Leistungen der zurückliegenden Saison aufbauen, in der DS Penske den dritten Rang in der Gesamtwertung belegte. Maximilian Günther gehört seit 2018 zu den Leistungsträgern in der Formel E-Weltmeisterschaft und gewann zum Beispiel im Frühjahr als Maserati-Pilot das Rennen in Tokio.

„Ich bin sehr glücklich, ein Teil von DS Penske zu sein, einem starken Team und einem Projekt mit einer starken Vision. Wir haben die gleichen Ambitionen und wollen gemeinsam an die Spitze der Formel E. Für mich ist es ein echtes Privileg, DS Performance zu vertreten, einen Hersteller, der bereits mehrere Meisterschaften gewonnen hat“, sagt Maximilan Günther.

Der deutsche Pilot wird neuer Teamkollege des Franzosen Jean-Éric Vergne, der eine weitere Saison für DS Penske bestreitet. Der 34-Jährige konnte die Elektro-Rennserie bereits zweimal gewinnen. Mit dem neuen Fahrerduo will der Rennstall ganz vorne mitmischen und weitere Podiumsplätze einfahren.

„Wir freuen uns sehr, Maximilian Günther in unserem Team begrüßen zu können. Er ist ein ehrgeiziger und engagierter Fahrer, der uns sowohl Podiumsplätze als auch viele Meisterschaftspunkte bringen kann. Ich bin mir sicher, dass die Zusammenarbeit mit Jean-Éric Vergne sehr effizient sein wird. Wir werden in der Lage sein, die amtierenden Meister herauszufordern und in der jetzt beginnenden Saison 11 noch besser abzuschneiden“, sagt Eugenio Franzetti, Direktor DS Performance.

Der 27 Jahre alte Deutsche war zuvor u.a. auch als BMW-Fahrer in der elektrischen Rennserie aktiv. Er gewann fünf seiner bisher 83 Rennen, stand zehn Mal auf dem Podium und fuhr zwei Pole Positions heraus.

stellantis.com