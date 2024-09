Wie weit Norwegen bei der Kartenzahlung an Ladesäulen ist

Dem norwegischen Ingenieurs-Magazin „Teknisk Ukeblad“ zufolge kann inzwischen an 25 Prozent der Schnellladestationen in Norwegen mit Karte bezahlt werden. Dass der Aufbau der Schnellladern mit Kartenleser recht langsam vorangeht, könnte auch daran liegen, dass bestimmte Unternehmen von der in der Verordnung vorgesehenen Ausnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht haben, wonach „alte“ Ladesäulen ohne Kartenzahlungsmöglichkeit aufgestellt werden dürfen, wenn diese bereits vor Inkrafttreten der Verordnung bestellt wurden.

Bemerkenswert in der Übersicht: Tesla bietet in Norwegen noch an keinem einzigen seiner Schnelllader die Möglichkeit der Kartenzahlung an.



elbil.no (auf Norwegisch)