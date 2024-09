Elektroboot-Experiment: Auf Tragflügeln über die Ostsee

Das Experiment geht auf eine Initiative des schwedischen Elektroboot-Herstellers Candela und des finnische Ladeinfrastruktur-Spezialisten Kempower zurück. Das E-Tragflügelboot des Typs Candela C-8 legte nach Angaben des Duos die Strecke zwischen Stockholm und der finnischen autonomen Region Åland zurück. Und: Das Team kehrte noch am selben Tag zurück – und zwar „zu 95 Prozent geringeren Kosten als in einem mit fossilen Brennstoffen betriebenen Boot“, wie die Unternehmen mitteilen.

Die Rekordfahrt erfolgte mit der neuesten Version des Candela C-8 – also mit einem Exemplar mit Polestar-Batterien an Bord. Start war um 6 Uhr morgens in Frihamn bei Stockholm. Nach einem Ladestopp in Kapellskär erreichte die Crew mittags Mariehamn, die Hauptstadt und größte Stadt der Åland-Inseln. Im Hafen wurden die Elektroboot-Pioniere nach eigenen Angaben von einer Delegation von Kristin Sjögren, der Ministerpräsidentin von Åland, willkommen geheißen.

„Das Ziel war es, zu zeigen, dass emissionsfreie Seereisen heute nicht nur möglich sind, sondern dass der Betrieb von Elektroschiffen und -booten so viel billiger ist als der von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Schiffen“, kommentiert Gustav Hasselskog, CEO und Gründer von Candela.



