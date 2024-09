Tesla Model Y löst Leaf als meist neu zugelassenes E-Auto Norwegens ab

Im vergangenen Jahr war das Tesla Model Y über alle Antriebsarten hinweg das weltweit meistverkaufte Auto. Auch in Norwegen konnte das Elektroauto im letzten und vorletzten Jahr große Erfolge feiern: Über alle Antriebsarten hinweg war das Model Y auch in den Jahren 2022 und 2023 das meistverkaufte Auto in dem skandinavischen Land.

Auch in diesem Jahr läuft es für den US-Autobauer bisher hervorragend. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden 10.683 Model Y neu zugelassen. Damit liegt das Modell über alle Antriebsarten hinweg auf Platz eins. Allein im vergangenen Monat kamen 2.107 neue Exemplare hinzu. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die 10.683 Model Y einem Rückgang von 37,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen.

Top 10 BEV-Neuzulassungen (1. Januar 2022 bis 8. September 2024):

Modell Anzahl Tesla Model Y 59.775 Nissan Leaf 58.860 Tesla Model 3 43.910 Volkswagen e-Golf 43.502 Volkswagen ID.4 31.568 BMW i3 29.224 Audi e-tron 25.391 Tesla Model S 21.516 Hyundai Kona Elektro 20.533 Skoda Enyaq 20.771*

*Coupé-Variante wurde nicht dazu gezählt / Quelle: Norsk elbilforening

Wie Norsk elbilforening mitteilt, ist der Nissan Leaf beim Bestand mit 69.108 Exemplaren allerdings noch vor dem Tesla Model Y (60.202). Die Differenz ergebe sich aus den Gebrauchtwagenimporten, die nicht als Neuzulassungen gezählt werden. Insgesamt wurden in den 13 Jahren 21.727 Nissan Leaf importiert. Abzüglich der Abmeldungen ergibt sich ein Bestand von 69.108 Leaf. Zur Anzahl der gebrauchten Model Y und möglichen Abmeldungen gibt es aber keine Auskunft von Norsk elbilforening.

Der dritte Platz in der Langzeitstatistik der Neuzulassungen seit 2011 geht ebenfalls an Tesla. Das Model 3 konnte vor gut zwei Wochen den VW e-Golf bei den Neuzulassungen überholen und sicherte sich damit zum Stichtag 8. September noch einen Podestplatz. Bei den Neuzulassungen von Januar bis August 2024 liegt das Modell auf dem sechsten Rang. Im Gegensatz zum Model Y konnte das Model 3 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1.484) um 79,9 Prozent (2.670) zulegen. Und der Bestand? Auch hier belegt das Model 3 den dritten Platz.

elbil.no