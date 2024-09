Volvo Trucks schließt Auslieferung von 70 E-Lkw in den USA ab

Das Förderprogramm hat das Ziel, die regionale Luftqualität zu verbessern. Im Rahmen des Projekts SWITCH-ON werden diese abgasfreien Lastwagen in mehreren Flotten in Südkalifornien für den regionalen Gütertransport eingesetzt. SWITCH-ON ist heute einer der größten kommerziellen Einsätze von batterieelektrischen Lastwagen der Klasse 8 in den USA.

Bei den ersten 15 ausgelieferten Lastwagen handelt es sich um die erste Generation des Volvo VNR, während die übrigen 55 Modelle der nächsten Generation über eine größere Reichweite und schnellere Lademöglichkeiten verfügen.

Zu den am SWITCH-ON-Programm teilnehmenden Flotten gehört u.a. die Spedition NFI, die von Volvo Trucks insgesamt 60 E-Lkw bestellt hatte, wovon zehn Stück über das Programm gefördert wurden.

Im Rahmen des Programms werden die E-Trucks bis zum Jahr 2025 Daten über die Leistung im Transport- und Frachtbereich sammeln und so mindestens ein ganzes Jahr lang Einblicke in den Betrieb aller Lastwagen geben.

„Auf dem Weg zur Einführung der Elektromobilität gibt es einige Herausforderungen, aber durch die enge Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, Versorgungsunternehmen, Herstellern und anderen wichtigen Industriepartnern können wir diese Hindernisse überwinden und unsere Null-Emissions-Ziele erreichen“, sagte Peter Voorhoeve, Präsident von Volvo Trucks North America. „Wir freuen uns, sagen zu können, dass wir in erfolgreicher Zusammenarbeit gemeinsam Lösungen gefunden haben, die für diese Flotten entscheidend sind, und dass wir die 70 Volvo VNR einsetzen konnten.“

Über das SWITCH-ON-Programm hinaus hat Volvo Trucks weitere innovative Lösungen eingeführt, um die Einführung batterieelektrischer Lastwagen (BEV) zu beschleunigen. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Volvo Financial Services zur Einführung von Volvo on Demand, das dem Geschäftsmodell Truck-as-a-Service (TaaS) folgt. Mit Volvo on Demand können Kunden die mit dem Umstieg auf batterieelektrische Lastwagen verbundenen Vorabinvestitionen minimieren und das etablierte Ökosystem für Elektromobilität nutzen, das auf Volvo VNR Electric Lastwagen in Nordamerika zugeschnitten ist.

„Die Entwicklung der Infrastruktur bleibt eine Herausforderung für Flotten, selbst mit öffentlichen Mitteln“, sagte Wayne Nastri, Executive Officer von South Coast AQMD. „Durch SWITCH-ON haben Flotten innovative Lösungen erforscht, um trotz der Verzögerungen bei der Infrastruktur batteriebetriebene Lastwagen zu nutzen. Wir sind entschlossen, emissionsfreie Technologien zu unterstützen und die Luftqualität in unseren Gemeinden zu verbessern, während wir gleichzeitig den Unternehmen ermöglichen, zu florieren.“

„Der Weg zu Null-Emissionen im Verkehrswesen und die Bekämpfung der Luftverschmutzung, die unseren Gemeinden schadet, insbesondere denjenigen, die die Hauptlast der Emissionen des Güterverkehrs tragen, erfordert die Einführung sauberer Technologien in großem Maßstab“, sagte Martha Guzman, EPA Pacific Southwest Regional Administrator. „Wir bei EPA sind stolz darauf, diese öffentlich-private Partnerschaft zu unterstützen und den Einsatz dieser 70 Elektrofahrzeuge zu finanzieren.“

Bis heute hat Volvo Trucks mehr als 570 Volvo VNR Electric-Lkw in 31 US-Bundesstaaten und kanadischen Provinzen ausgeliefert. Der Volvo VNR Electric ist eines von mehreren vollelektrischen schweren Lkw-Modellen von Volvo Trucks, das speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt wurde.

