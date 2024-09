SAIC-GM und CATL präsentieren schnell ladbaren LFP-Akku

Die Unternehmen hätten gemeinsam eine Batterie auf Basis der LFP-Chemie entwickelt, die ultraschnelles 6C-Laden unterstütze, teilte SAIC-GM mit. Es solle sich dabei um die erste Batterie dieser Art in der Branche handeln.

Tatsächlich waren bereits im Sommer Gerüchte aufgekommen, dass CATL und BYD unabhängig voneinander an 6C-Akkus arbeiten sollen. Im Falle von CATL wurde berichtet, dass der Marktführer an der Entwicklung einer 6C-Variante seiner Qilin-Batterie forsche – diese solle in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden. Das würde zu der nun erfolgten Ankündigung mit Auto-Partner SAIC-GM passen.

Das „C“ ist ein Indikator für das Verhältnis von Akkugröße zu Ladeleistung. Bei 1C kann ein 80 kWh großer Akku mit maximal 80 kW geladen werden. Bei 6C kann derselbe Akku theoretisch mit der sechsfachen Ladeleistung – also bis zu 480 kW – geladen werden. Erste China-Stromer werden aktuell mit 5C-Akkus angeboten, etwa der Li Mega von Li Auto oder die aktuelle Version des Zeekr 001. Beide haben Batterien von CATL an Bord. Seit Sommer gibt es auch erste Fahrzeuge von Zeekr mit 5,5C.

In den aktuellen berichten heißt es, dass die 6C-Batterie in einem Ladevorgang mit nur fünf Minuten Dauer eine Reichweite von über 200 Kilometern oder mehr nachladen könnte. Theoretisch würde 6C auch bedeuten, dass die Batterie im Sechstel einer Stunde (also in zehn Minuten) vollständig geladen werden kann. Die Angabe von 200 Kilometern in fünf Minuten nachladen ist daher eher konservativ.

Die 6C-Batterie soll laut der Erklärung, die etwa von der CN EV Post aufgegriffen wurde, „eine Reihe von Schnellladetechnologien nutzen, um die Effizienz elektrochemischer Reaktionen zu verbessern, die Ladeeffizienz zu steigern und eine stabile Batterieleistung zu gewährleisten“. Dazu soll auch eine neue Elektrolytformulierung gehören.

Konkrete Modelle von SAIC-GM, in denen die neue 6C-Batterie eingesetzt werden soll, sind noch nicht bekannt.

