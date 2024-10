Toyota investiert 500 Millionen US-Dollar in Flugtaxi-Startup Joby

Joby Aviation entwickelt ein elektrisch angetriebenes, senkrecht startendes und landendes Luftfahrzeug (eVTOL), mit dem ein Flugtaxidienst betrieben werden soll. Damit ist es ein Wettbewerber von Startups wie Archer (USA), Xpeng Aeroht (China), Lilium oder Volocopter (beide aus Deutschland).

Toyota ist bereits seit langem einer der Investoren von Joby Aviation und hat bislang bereits 394 Millionen US-Dollar in die Jungfirma gesteckt. Dabei geht das Engagement über den finanziellen Einsatz hinaus: Toyota steuert auch Zeit und Personal bei, um sein Wissen über das Toyota-Produktionssystem in die Prozessplanung, die Entwicklung von Fertigungsmethoden und das Design von Werkzeugen einzubringen. Toyota-Ingenieure arbeiten dabei Seite an Seite mit dem Joby-Team in Kalifornien, und 2023 unterzeichneten die beiden Unternehmen eine langfristige Vereinbarung, nach der Toyota wichtige Antriebs- und Steuerungskomponenten für die Produktion von Jobys Flugzeugen liefern wird.

Die neue Investition, die in zwei gleichen Tranchen getätigt wird, wird in Form von Bargeld gegen Stammaktien erfolgen, wobei die erste Tranche im Laufe dieses Jahres und die zweite im Jahr 2025 abgeschlossen werden soll. „Die heutige Investition baut auf einer fast siebenjährigen Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen auf“, sagte JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby Aviation. „Das Wissen und die Unterstützung von Toyota haben maßgeblich zum Erfolg von Joby beigetragen, und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu vertiefen, während wir unsere gemeinsame Vision für die Zukunft des Luftverkehrs umsetzen.“

„Wir freuen uns, dass Joby mit dieser zusätzlichen Investition sein Flugzeug zertifizieren und in die kommerzielle Produktion überführen kann“, sagte Tetsuo ‚Ted‘ Ogawa, der die Vereinbarung als Operating Officer im Namen der Toyota Motor Corporation unterzeichnete. „Wir teilen die Ansicht von Joby, dass nachhaltiges Fliegen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der anhaltenden Mobilitätsprobleme unserer Zeit spielen wird.“

Toyotas zusätzliche Investition spiegelt das Ziel der Gründerfamilie der Toyota Motor Corporation, angefangen bei Kiichiro Toyoda bis hin zum heutigen Chairman Akio Toyoda, wider, den Traum von der Luftmobilität für persönliche oder tägliche Reisen als Teil der Transformation des Unternehmens in ein Mobilitätsunternehmen zu verwirklichen.

Joby macht weiterhin wichtige Fortschritte auf dem Weg zur Kommerzialisierung seines eVTOL und hat kürzlich sein drittes Flugzeug von der Pilotproduktionslinie in Marina (Kalifornien) rollen lassen. Zudem wurde bereits der erste Spatenstich für eine erweiterte Anlage in Kalifornien gesetzt, die die Produktionsfläche des Unternehmens mehr als verdoppeln wird. Im August 2024 bestätigte das Unternehmen, dass die vierte von fünf Stufen des Musterzulassungsprozesses auf der Joby-Seite nun zu mehr als einem Drittel abgeschlossen ist.

Zuletzt hatte Joby neben seinem Batterie-elektrisch Fluggerät auch einen Wasserstoff-elektrischen Lufttaxi-Demonstrator erfolgreich mit einem Flug über eine Distanz von rund 842 Kilometern erprobt. Das eVTOL ist das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Joby Aviation und H2FLY, Jobys hundertprozentiger Tochtergesellschaft.

global.toyota