Über 180.000 Elektroautos bei Uber im Einsatz

Uber hat sich vor vier Jahren das Ziel gesetzt, dass die Plattform bis 2040 komplett emissionsfrei arbeiten soll. Entsprechend spielen Elektroautos seitdem eine zentrale Strategie für die Plattform, wobei man immer wieder betonen muss: Uber betreibt die Fahrzeuge nicht selbst, sondern arbeitet je nach Region mit selbstständigen Fahrern oder Vertragsunternehmen zusammen, denen die Autos gehören. Uber selbst tritt hingegen nur als Vermittler von Fahrten über seine App auf.

Gerade angesichts dieser Konstellation sind die Zahlen, die Uber nun auf seinem jährlichen „Go Get Zero“-Event in London genannt hat, überaus beeindruckend: Mittlerweile sind über die Uber-App weltweit über 182.000 Elektroautos buchbar. In London werden schon über 30 Prozent der Gesamtstrecke aller Uber-Fahrten elektrisch zurückgelegt. Und die Option „Uber Green“, mit der Kunden bewusst ein Elektro- oder Hybridauto auswählen können, ist schon in über 200 Städten weltweit verfügbar.

In Kürze wird „Uber Green“ in über 40 Städten zudem um eine Variante erweitert, über die ausschließlich Elektrofahrzeuge gebucht werden können. Denn wie erwähnt, inkludierte diese Option bislang auch Hybridfahrzeuge. Außerdem führt Uber die neue Funktion „Elektroauto-Präferenz“ ein. Mit dieser können Fahrgäste in der App festlegen, vorzugsweise ein Elektrofahrzeug zu buchen, wenn eines in der Nähe ist. So sind sie so oft wie möglich emissionsfrei unterwegs.

Damit Uber-Kunden die innovativsten Elektrofahrzeuge der Welt erleben können, plant Uber zudem Pop-Ups: Fahrgäste in London können z.B. Fahrten im beeindruckenden Lotus Eletre ausprobieren und in LA, Miami und Dallas den neuen Rivian R1 testen.

Aber auch für die Uber-Fahrer plant das Unternehmen einige Maßnahmen, um deren Umstieg auf Elektroautos zu erleichtern: Ein EV-Mentorship-Programm soll erfahrene Elektroautofahrer mit neugierigen Fahrern verbindet, damit sie ihre Erfahrungen teilen und Fragen beantworten können. Zudem soll ein KI-Assistent innerhalb der Fahrer-App Fahrern Antworten auf alle Fragen rund um Elektrofahrzeuge geben. Und in einer Partnerschaft werden Octopus Energy und BYD 1.000 Heimladegeräte für britische Fahrer finanzieren, die jeweils fast 1.000 Britische Pfund wert sind – zusammen mit einem speziellen Octopus-Tarif, der das günstigste Ladepaket für Elektrofahrzeuge im Vereinigten Königreich bietet.

Um die Verbreitung von Elektroautos auf seiner Plattform zu steigern, war Uber vor wenigen Wochen einen Deal mit dem chinesischen Elektroautohersteller BYD eingegangen. Ziel ist es, 100.000 BYD-Fahrzeuge auf die Uber-Plattform zu bringen. Kern der Zusammenarbeit sind Sonderkonditionen für Uber-Fahrer, sprich: Wer als Fahrer mit Uber zusammenarbeitet, erhält beim Kauf oder Leasing eines BYD-Stromers Zugang zu günstigen Preisen und Finanzierungsmöglichkeiten.

