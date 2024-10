Foxconn gibt Ausblick auf potenzielle Elektromodelle

Bei den „Referenzdesigns“ handelt es sich nicht um Modelle, die exakt in dieser Form in Serie gehen sollen. Vielmehr will Foxconn – beziehungsweise die für die neuen Referenzdesigns verantwortliche Foxconn-Tochter Foxtron Vehicle Technologies – damit zeigen, was mit der eigenen Plattform möglich ist. Automobilhersteller können dann an Foxconn herantreten und auf Basis eines solchen Refernezdesigns ihr Modell individuell gestalten. Die modulare Plattform ermöglicht es, Hardware-Module flexibel zu kombinieren und mit der softwaredefinierten E/E-Architektur die Basis für moderne Elektroautos zu liefern.

Beim Model D handelt es sich um einen luxuriösen Elektro-Van, etwa im Stile eines Zeekr 009 oder Volvo EM90. Foxconn spricht von einem „Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle“ (LMUV), welches die „Vorteile der SUV- und MPV-Segmente“ vereinen soll. Das Referenzfahrzeug ist 5,20 Meter lang bei einem Radstand von 3,20 Metern. Das soll einen geräumigen und komfortablen Innenraum ermöglichen. Mit einer speziellen Luftfederung soll auch der Fahrkomfort entsprechend hoch sein. Die in Zusammenarbeit mit Pininfarina gestaltete Karosserie kommt auf einen cW-Wert von 0,23 – für einen so bulligen Van durchaus beachtlich.

Die zweite Neuheit hört auf den Namen Model U und ist ein mittelgroßer Elektrobus – mit dem Model T hat Foxconn bereits einen vollwertigen Solobus gezeigt. Das Model U trägt im Kern die gleiche Designsprache, ist mit den kompakteren Abmessungen laut dem Unternehmen „speziell für enge Stadtstraßen und abgelegene Gebiete entwickelt“ worden. Der Innenraum kann je nach Bedarf konfiguriert werden. Zu den technischen Daten des Antriebs macht Foxconn aber keine Angaben.

Zudem präsentierte Foxconn die erste Variante des Model C für Automobil-OEM-Kunden, die am nordamerikanischen Markt interessiert sind. Beim Model C handelt es sich um die Referenz für ein Familien-SUV, das seit 2021 angeboten wird. In Taiwan hat die Marke Luxgen auf Basis des Model C den „n7“ auf den Markt gebracht, was laut Foxconn „zu einem der meistverkauften Elektrofahrzeuge auf dem taiwanesischen Markt geworden“ sei. Die Nordamerika-Adaption soll den „einfachen und modischen Familienstil der neuen Generation“ beibehalten, verfügt aber über ein neues Styling, ein anderes Lenkrad sowie ein neues Design der Bediensysteme.

Die ursprüngliche „Asien-Version“ des Model C wurde im Oktober 2022 vorgestellt – zusammen mit einem Fließheck-Modell namens Model B und einem Elektro-Pickup mit der Bezeichnung Model V. Alle Fahrzeuge basieren auf der MIH-Plattform des Unternehmens.

