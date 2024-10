Umweltdienstleister PreZero beschafft 30 E-Müllwagen

Die neuen E-Müllwagen werden dem Unternehmen zufolge künftig Gewerbeabfälle in und um Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Berkel en Rodenrijs, Duiven, Helmond, Alphen aan den Rijn, Hengelo und Apeldoorn sammeln. Die neun Depots dieser Standorte werden dazu mit jeweils sechs neuen Ladestationen ausgestattet. Als Technikpartner ist Anbieter Heliox im Boot.

Wie PreZero ausführt, befinden sich die neuen Ladestationen an mehreren Standorten an einer Überkopfbrücke, sodass die Fahrzeuge von oben geladen werden. Das soll zu Platzersparnissen führen: „Früher stand zwischen jeweils zwei Fahrzeugen eine Ladesäule, jetzt können sechs Lkw nebeneinander geparkt werden.“ Im Sommer hat PreZero bereits die Depots in Berkel, Rodenrijs und Amsterdam elektrifiziert. In den kommenden Monaten sollen die weiteren Standorte folgen.

„Stillstand bei der Nachhaltigkeit ist keine Option. Wir alle haben ehrgeizige Ziele, die wir im Interesse der Erde erreichen müssen. Trotz der aktuellen Problematik der Netzüberlastung halten wir es daher nicht für eine Option, die Elektrifizierung unserer Flotte aufzuschieben“, äußert Iwan te Winkel, COO von PreZero Netherlands. Als Motor der Kreislaufwirtschaft strebe sein Unternehmen danach, Abfall in neue Rohstoffe zu verwandeln. „Denn wir glauben an Zero Waste. Dabei minimieren wir auch zunehmend unsere CO2-Emissionen und die Anzahl der Transportbewegungen bei der Abfallsammlung. Die Anschaffung dieser emissionsfreien Fahrzeuge passt gut dazu.“

Die niederländischen Kommunen arbeiten laut Iwan te Winkel auf emissionsfreie Innenstädte bis 2025 hin. Vor diesem Hintergrund beschafft PreZero nicht nur E-Fahrzeuge, sondern macht auch bei mehreren Initiativen zur nachhaltigen Stadtlogistik mit. Und: Das Unternehmen nimmt eigenen Angaben zufolge an einem internationalen Projekt teil, bei dem es Erfahrungen mit der Abfallsammlung mit wasserstoffbetriebenen Transportern sammelt.

PreZero hat seinen Sitz in Neckarsulm und ist Teil der Schwarz-Gruppe, zu der auch die Handelsunternehmen Kaufland und Lidl gehören. Der Umweltdienstleister beschäftigt in Deutschland und international aktuell rund 30.000 Mitarbeiter an 485 Standorten. Neben Deutschland und den Niederlanden ist das Unternehmen auch in Polen, Schweden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Italien, Spanien, Portugal und den USA aktiv.



prezero.nl (auf Niederländisch), linkedin.com (Heliox)