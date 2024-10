Mahle und Valeo kooperieren bei E-Motoren-Entwicklung

Basierend auf einer erfolgreichen Entwicklungszusammenarbeit Valeos mit einem europäischen Fahrzeughersteller in diesem Bereich will Valeo gemeinsam mit Mahle die oberen Segmente von E-Fahrzeugen erschließen, wie es in einer Mitteilung heißt. Dafür bündeln beide Unternehmen ihre Kräfte, um gemeinsam eine innovative magnetfreie E-Achse zu entwickeln, die in E-Fahrzeugen mit Höchstleistungen von 220 bis 350 kW zum Einsatz kommen soll.

Bei der Verkündung der Entwicklungsvereinbarung geben die beiden Unternehmen ein ehrgeiziges Ziel aus: Man will nichts weniger als „Leistung und Effizienz magnetfreier E-Motoren revolutionieren“. Die angepeilten Leistungsdaten sind bekannt, konkrete Effizienz-Ziele nennt Mahle in der Mitteilung aber nicht. Dafür heißt es dort, dass die Entwickler „eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Vergleich zu einem System mit permanentmagneterregtem E-Motor gleicher Leistung um mehr als 40 Prozent für möglich“ halten. Zudem soll der CO2-Fußabdruck gegenüber permanentmagneterregten E-Motoren um 30 Prozent sinken und die Leistungsdichte gegenüber Motoren der aktuellen Fahrzeuge des Herstellers um 30 Prozent steigen.

Im Hintergrund sind die Arbeiten bereits angelaufen, wenn Tests der ersten Prototypen sollen bis Ende 2024 angeschlossen sein. Für die neue EESM-Generation soll auch ein neues Kühlkonzept entwickelt werden, um ein „herausragendes Verhältnis“ von Dauer- zu Spitzenleistung zu erzielen, wie Mahle ankündigt.

In die Entwicklungskooperation will Valeo unter anderem seine hocheffizienten Wechselrichter einbringen, während der deutsche Zulieferer seine „Mahle Contactless Transmitter“-Technologie (MCT) für magnetfreie Rotoren zur Verfügung stellt. „Diese Zusammenarbeit mit Mahle ist die perfekte Verbindung. Mahle entwickelt den EESM-Rotor und sein bürstenloses Erregersystem. Basierend auf seinem Know-how in Leistungselektronik, liefert Valeo die Steuerung des elektrischen Motors und des bürstenfreien Systems, die in Valeos Inverter integriert ist“, sagt Xavier Dupont, CEO der Valeo Power Division. „Diese Partnerschaft ermöglicht es Valeo, sein EESM-Portfolio in Richtung oberer Fahrzeugsegmente zu erweitern und ist ein Schlüssel für die Entwicklung nachhaltigerer Lösungen für die Automobilindustrie.“

„Für dieses Projekt bündeln zwei Vorreiter der E-Mobilität ihre Kräfte. Die neue E-Achse wird von der Mahle Technologie-Expertise bei magnetfreien kontaktlosen Übertragern profitieren. Gemeinsam werden wir neue Benchmarks für Bauraum und Effizienz von EESM-basierten E-Achsen schaffen und den nächsten Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft für unsere Kunden gehen”, sagt Martin Wellhöffer, Mitglied der Mahle-Konzern-Geschäftsführung.

