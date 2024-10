BYD Sealion 7 kommt nach Europa

Auch wenn das Modell in China als Sea Lion 07 verkauft wird, ist es das gleiche Fahrzeug wie der in Paris ausgestellte Sealion 7 für Europa. Im hart umkämpften Segment der Mittelkasse-SUV will BYD mit seinem 4,83 Meter langen Sealion 7 sowohl mit dem Design als auch der Technik punkten.

„Wir haben in Europa eine Nachfrage nach genau dieser Art von Fahrzeugen festgestellt und freuen uns daher, den Sealion 7 hier in Paris vorzustellen. Wir sind zuversichtlich, dass seine Mischung aus SUV-Design und -Packaging, Blade-Battery-Technologie, Reichweite, Leistung und großzügiger Ausstattung viele Kunden in Europa ansprechen wird“, sagt Stella Li, Executive Vice President von BYD. „Der Sealion 7 zeigt, wie BYD auf die Nachfrage und den Geschmack der Kunden in der Region reagiert und unsere Produktpalette erweitert, um die wichtigsten Fahrzeugtypen bestmöglich abzudecken.“

Wie schon die bekannte China-Variante ist der Sealion 7 BYDs erstes Modell auf Basis der e-Platform 3.0 Evo – also einer weiterentwickelten Version der aktuellen e-Platform 3.0. Die Plattform wurde also im Vergleich zum BYD Seal nochmals verbessert – etwa mit einem 12-in-1-Elektroantriebssystem gegenüber dem 8-in-1-System der bisherigen 3.0-Architektur. Mit genauen Daten hält sich BYD aber auch zur Europa-Premiere noch zurück. Die Allradversion soll mit zwei Motoren in 4,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 215 km/h. Die genaue Leistung oder das Drehmoment werden aber noch nicht genannt, zudem ist nur von einer „Vielzahl an Konfigurationen“ die Rede. Details zu den Antriebsvarianten gibt es aber nicht.

Wie bei all seinen Stromern setzt BYD auch beim Sealion 7 auf die hauseigene Blade-Batterie, also extrem große LFP-Zellen, die sich über die gesamte Breite des Batteriepacks erstrecken. Im Sealion 7 wird die Cell-to-Body-Variante (CTB) mit besonders hohem Integrationsgrad verwendet: Die Abdeckung des Akkupacks ist gleichzeitig auch der Boden der Fahrgastzelle. „Die CTB verfügt über eine hochfeste, wabenartige Aluminiumstruktur, die die Sicherheit erhöht – und die Verwendung des Batteriepakets als strukturelles Bauteil trägt außerdem zu einer unglaublichen Torsionssteifigkeit bei“, so BYD. Aber auch hier: Daten zur Energiedichte, Energiegehalt oder Reichweite gibt es in der Mitteilung nicht, dort wird nur eine Ladeleistung von bis zu 230 kW genannt. Auf der BYD-Website ist immerhin von „bis zu 91,3 kWh Energiegehalt“ die Rede.

Die Cell-to-Body-Konstruktion und die kompakte Blade-Batterie sind aber nicht nur für den Antrieb wichtig, sondern auch für das Design: Mit diesen Technologien wird der Boden für ein E-Auto mit dieser Reichweite „relativ dünn, was trotz der gewagten Dachlinie viel Kopffreiheit ermöglicht“, teilt BYD mit. Und: „Das hochgezogene SUV-Design des Sealion 7 trägt dazu bei, dass der Innenraum besonders geräumig und praktisch ist, was ihn für europäische Kunden besonders interessant macht.“

Wie attraktiv das neue Modell angesichts der Konkurrenz sein wird, dürfte auch stark von den Preisen abhängen. Diese will BYD aber erst „in naher Zukunft“ veröffentlichen. Das dürfte in den kommenden beiden Wochen der Fall sein, denn in Frankreich soll der Sealion 7 noch im Oktober bestellbar sein. Die ersten Auslieferungen strebt BYD noch für dieses Jahr an.

