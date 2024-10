Electrify America eröffnet Technologie-Campus in Virginia

Die Volkswagen-Tochter schreibt, dass sie die erweiterte Einrichtung für Validierung und Belastungstests nutzen wird, um sicherzustellen, dass Geräte und ihre Komponenten unter verschiedenen realen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Der Tech-Campus umfasst zwei Labore: das 2018 eröffnete Center of Excellence und das neu eröffnete Technology Development Lab. Das Center of Excellence wurde für Hardwaretests, Interoperabilitätstests und die Entwicklung von Software und Firmware eingerichtet. Das neue Labor bietet nun auch erweiterte Validierungstests sowie „Belastungstests, maximale Leistungsabgabe und Umwelttests.“ Darüber hinaus sollen Tests von Produktkomponenten auf dem Prüfstand es dem Unternehmen ermöglichen, „Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen“.

„Der Technologie-Campus von Electrify America zeigt unser Engagement für die Fahrer von Elektroautos heute und in Zukunft, während wir uns weiterentwickeln und eine reifende Industrie definieren“, sagt Robert Barrosa, Präsident und CEO von Electrify America. „Die umfassenden Tests und Analysen in unserem Center of Excellence und unseren Technologie-Entwicklungslabors fördern unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertige Schnellladeerfahrungen zu bieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und bei der Entwicklung von Lösungen, die der Branche zugute kommen, eine Vorreiterrolle zu spielen.“

Electrify America bleibt auf Expansionskurs und hat gerade eine Zusammenarbeit mit Nissans neuem „Energy Charge Network“ bekannt gegeben sowie eine Ausschreibung zum Aufbau von Ladeinfrastruktur in Kalifornien gewonnen. Kürzlich wurde auch eine Zusammenarbeit mit 4 Gen Logistics angekündigt, um eine Ladeinfrastruktur für Lkw in Kalifornien aufzubauen. Bis Ende 2023 konnte das Unternehmen sein Ladenetz auf 47 US-Bundesstaaten ausweiten.

electrifyamerica.com

Dieser Artikel von Chris Randall ist zuerst auf unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.