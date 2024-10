Allego stattet 45 Ascencio-Standorte in Belgien mit Schnellladern aus

Ascencio hat sich auf Investitionen in Einzelhandelsimmobilien am Stadtrand spezialisiert, wobei der Schwerpunkt nach eigenen Angaben auf Supermärkten und Einkaufszentren liegt. So verwundert es wenig, dass die High Power Charger, die Ladeleistungen von bis zu 400 kW bieten sollen, hauptsächlich auf Parkplätzen solcher Standorte entstehen sollen. „Die strategisch günstige Lage der Ascencio-Anlagen ermöglicht es vorbeifahrenden Autofahrern, auf ihrer Route problemlos zu den Ladezonen zu gelangen und gleichzeitig die Vorteile attraktiver Einkaufszonen zu nutzen“, sagt Thomas Vandervecken, Business Developer Manager Belux bei Allego.

Offen ist allerdings noch, wie die insgesamt 212 geplanten Ladepunkte auf die 45 Standorte verteilt werden. Auch welche Standorte konkret mit Ladeinfrastruktur ausgestattet werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Klar ist nur, dass mit dem Aufbau begonnen wird, „sobald die technischen Nutzungsanalysen abgeschlossen und die erforderlichen Genehmigungen vorliegen“.

Das Vorhaben selbst erfordert übrigens keine Investition seitens Ascencio. „Unsere Partnerschaft mit Allego ist ein großartiges Beispiel für ein Win-Win-Projekt im Rahmen der ESG-Strategie von Ascencio: Sie zielt darauf ab, den Bodentransport klimaneutral zu gestalten und gleichzeitig unsere Geschäftsstandorte attraktiver zu machen, indem wir unseren Kunden, Anwohnern und vorbeifahrenden Autofahrern superschnelle Ladevorgänge anbieten – und das alles ohne Kosten für unsere Einzelhändler“, so Bernard Sergeant, Leiter der Abteilung Betrieb und ESG bei Ascencio. „Als europäischer Betreiber von Ladestationen verfügen wir über das größte öffentliche Ladenetz in Belgien (sowohl mit langsamen als auch mit ultraschnellen Ladestationen). Dieses Wachstum konnten wir dank unserer Partner, die Grundstückseigentümer sind, wie Ascencio, sowie Tankstellennetze und Straßennetzbetreiber, erreichen“, ergänzt Vandervecken.

