Wirelane installiert Ladepunkte für über 100 Hotels

Der Rollout erfolgt zunächst in Deutschland, später sollen auch Hotels in Österreich und der Schweiz folgen. Bislang gab es an einzelnen Hotels von Novum Hospitality bereits Ladepunkte, doch durch die Kooperation mit Wirelane wird nun eine flächendeckende und standardisierte Lösung umgesetzt. Die Gäste sollen sich dadurch darauf verlassen können, dass sie bei ihrem Hotelaufenthalt nach einer Übernachtung ihr Elektrofahrzeug vollständig geladen vorfinden. Zu Novum Hospitality gehören verschiedene Hotelmarken, u.a. The Niu und Select Hotels. Wirelane dürfte sich durch die Partnerschaft zudem auch Zugang zum internationalen Hotelkonzern IHG erhoffen, dessen Franchisepartner Novum Hospitality seit vergangenem Jahr ist.

„Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensstrategie verankert, die Partnerschaft mit Wirelane unterstreicht diesen Weg. Die Erweiterung unserer Lademöglichkeiten ist ein entscheidender Schritt in Richtung umweltfreundliches Reisen. Es ist unsere Verantwortung, nachhaltige Lösungen anzubieten und unseren Gästen die Möglichkeit zu bieten, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren“, sagt David Etmenan, CEO & Owner von Novum Hospitality.

„Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur ist heutzutage unabdingbar“, ergänzt Hakan Ardic, Vice President Hospitality bei Wirelane, und fügt hinzu: „Sowohl für Privatreisende, die aktiv nach Hotels mit Lademöglichkeiten für ihr Elektrofahrzeug suchen als auch für die Corporate Partner der Hotels stellt Ladeinfrastruktur eine Voraussetzung dar.“

Für Wirelane ist die Zusammenarbeit mit einem der größten Hotelbetreiber Europas ein weiterer wichtiger Meilenstein. Ardic betont: „Der starke, gelebte Nachhaltigkeitsfokus von Novum Hospitality hat mich von Anfang an begeistert. Mit dem Angebot der Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge schließt sich ein Kreis und wir schaffen gemeinsam ein zukunftssicheres Mobilitätskonzept für die Hotelbranche.“

Wirelane hat schon einige Kunden aus der Hotellerie- und Immobilienwirtschaft wie beispielsweise die Motel One Group, Gorgeous Smiling Hotels, Leonardo Hotels, Living Hotels, Prizeotel, Halbersbacher Hospitality Group oder Union Investment.

Auch Kommunen setzen beim Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur auf Wirelane. So betreibt Wirelane zum Beispiel in Düsseldorf und Frankfurt am Main öffentliche Ladesäulen.

wirelane.com