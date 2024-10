Ioneer darf Lithium-Mine in Nevada bauen

Der Baubeginn ist jetzt für 2025 geplant, der Produktionsstart für 2028, wie Ioneer mitteilt. In der Bauphase sollen 500 Arbeitsplätze entstehen und später 350 Stellen „mit hohen Löhnen“ während des „jahrzehntelangen Betriebs“. Rhyolite Ridge sei das erste US-Lithium-Projekt, dass von der Biden-Regierung die Genehmigung erhalte, so das Unternehmen.

Die Genehmigung an sich ist ein wichtiger Zwischenschritt, aber noch nicht gleichbedeutend mit einem Baubeginn. Denn noch muss Ioneer die finale Investitionsentscheidung treffen. Das soll im ersten Quartal 2025 erfolgen. Diese Schätzung tätig das Management „unter Berücksichtigung des Sibanye-Stillwater-Abkommens, des bedingten Darlehens des U.S. Department of Energy Loan Programs Office und anderer erforderlicher Finanzierungsabschlüsse“. Immerhin: Als Abnehmer stehen Ford, Prime Planet Energy & Solutions, das Batterie-Joint-Venture von Toyota und Panasonic, sowie EcoPro fest.

Um die Genehmigung zu erhalten, musste Ioneer mit der Zeit einige Punkte an der Planung ändern. Dabei ging es zum Beispiel um den Schutz einer seltenen Pflanzenart namens Eriogonum tiehmii, auch Tiehm’s buckwheat genannt. Hierfür wurde 2022 der Standort der westlichen Steinbruchwand „erheblich“ verlegt, zudem wurden „alle möglichen Infrastrukturen und der damit verbundenen Störungen in Gebiete außerhalb der kritischen Lebensräume“ verlegt. Unabhängig davon gab es auch Auflagen zur Wassereinsparung und zur Überwachung von Staub und Lärm.

Ioneer hat diese Auflagen akzeptiert, da es laut Executive Chairman James Calaway „ nur wenige Lagerstätten auf der Welt gibt, die so bedeutend sind wie Rhyolite Ridge“. „Die heutige Genehmigung der Bundesgenehmigung von Ioneer ist der Höhepunkt unzähliger Arbeitsstunden und ein Beweis für das Engagement unseres bemerkenswerten Teams bei der Entwicklung und dem Aufbau eines der nachhaltigsten Bergbauprojekte des Landes““, so Calaway.

Das Projekt Rhyolite Ridge ist auf 26 Jahre angesetzt. Im Jahresschnitt sollen 20.600 Tonnen Lithiumcarbonat/hydroxid zusammen mit etwa 174.400 Tonnen Borsäure pro Jahr abgebaut werden. „Die duale Produktion von Lithium und Borsäure ermöglicht es Ioneer, Lithium nicht nur in den USA zu produzieren, sondern am tiefsten Ende der globalen Kostenkurve“, hieß es 2022, als die Vereinbarung mit Prime Planet Energy & Solutions unterzeichnet wurde. Damals war aber auch noch von einem geplanten Produktionsbeginn in 2025 die Rede. Jetzt soll immerhin der Bau im kommenden Jahr starten.

ioneer.com (PDF)