Norwegen: 10.862 neue Elektroautos im Oktober

An eine BEV-Marktdurchdringung von 96,4 Prozent wie im September kommen die aktuellen Zahlen der norwegischen Straßenbehörde OFV zwar nicht heran. Aber die 94 Prozent im Oktober sind zusammen mit einem ähnlichen Ergebnis im August Zeugnisse einer neu erklommenen Stufe in Norwegen: Elektroautos sind die absolute Regel, alle anderen Antriebsarten die Ausnahme. Im Jahresverlauf nähert sich Norwegen inzwischen einem BEV-Marktanteil von 89 Prozent an.

Die absolute Zahl von 10.862 im Oktober zugelassenen Elektroautos liegt zwar hinter dem September-Wert (12.495 BEVs, -13%), aber deutlich über den 7.516 zugelassenen Einheiten von Oktober 2023 (+45%). Über alle Antriebe hinweg wurden in Norwegen 11.552 neue Pkw zugelassen, auch hier eine klare Steigerung gegenüber dem Vorjahresmonat (+29%)

Zu den 10.862 Elektro-Pkw kamen 178 neue Plug-in-Hybride (1,5 Prozent Marktanteil). Die Vollhybride kamen noch auf 192 Fahrzeuge (1,7%), die Benziner auf 63 (0,5%) und die Diesel auf 257 Einheiten (2,2%). Wasserstoff-Pkw wurden im Oktober in Norwegen nicht zugelassen. Im ganzen Jahr 2024 wurden bisher neun Exemplare registriert.

Mit Blick auf das Modell-Ranking hebt die Straßenbehörde OFV hervor, dass im Oktober alle 20 meistverkauften Automodelle Elektroautos waren. „Das erste Auto mit Verbrennungsmotor, ein kleiner Benzin-Hybrid, erscheint in der Oktoberliste auf Platz 23“, schreibt das Amt.

Beim Blick auf die Top Ten der Modelle rangiert Toyotas bZ4X mit 761 Zulassungen diesmal auf dem Spitzenplatz, knapp vor dem Skoda Enyaq (757). Beide kommen in Norwegen somit auf 6,6 Prozent Marktanteil. Dahinter folgt das Tesla-Duo Model 3 (696) und Model Y (645). Die beiden Pkw waren im Vormonat die Garanten für die starken September-Zahlen, denn zu diesem Zeitpunkt kam in Norwegen eine Tesla-Schiffsladung an. Diese logistische Komponente spiegelt sich stets stark in den Statistiken des eMobility-Vorzeigelands wider.

Hinter dem Tesla-Duo folgten im Oktober der VW ID.4 und der Nissan Ariya gleichauf (beide 642), dahinter machen der Ford Explorer, der VW ID.7, der Volvo EX30 und der VW ID.3 die Top Ten komplett.



ofv.no