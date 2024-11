Honda und Asahi Kasei ebnen Separatoren-Herstellung in Kanada den Weg

Die Unterschriften unter der Vereinbarung folgen auf eine im April angekündigte Kooperation zwischen Honda und Asahi Kasei – beides bekanntlich Größen der japanischen Industrie. Konkret soll die kanadische Asahi-Kasei-Tochter E-Materials Canada Corporation in ein Joint Venture mit dem vorläufigen Namen Asahi Kasei Honda Battery Separator Corporation umgewandelt werden. Die beiden Unternehmen planen, das Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Port Colborne Anfang 2025 zu gründen und anschließend die Geschäftstätigkeit aufzunehmen, vorbehaltlich der Einholung von Genehmigungen und Zulassungen der zuständigen Behörden. Das Joint Venture soll dabei zu 75 Prozent der Asahi Kasei Battery Separator Canada Corporation und zu 25 Prozent Honda Canada gehören.

„Unsere Partnerschaft wird nicht nur für eine stabile Versorgung mit Separatoren in Nordamerika sorgen, sondern wir werden gemeinsam die Leistung und Haltbarkeit von Batterien verbessern, um die Energiewende durch Elektrofahrzeuge voranzutreiben und einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten“, betont Ryu Taniguchi, Präsident & Representative Director der

Asahi Kasei Battery Separator Corp.

Honda hatte im Frühjahr eine stattliche Investitionsoffensive für Kanada angekündigt: Umgerechnet mehrere Milliarden Euro will der Hersteller in den Aufbau einer Elektroauto-Wertschöpfungskette stecken – in deren Mittelpunkt eine neue Elektroauto-Fabrik in der Region Ontario steht. Flankiert werden soll das Werk von drei weiteren Produktionsstätten für verschiedene Elektroauto-Komponenten, darunter auch eine Batterie-Separatoren-Anlage in Zusammenarbeit mit Asahi Kasei. Das nun geebnete Joint Venture soll deren Bau und Betrieb koordinieren. Die Eröffnung ist für 2027 geplant.

Honda bezifferte das gesamte Investitionsvolumen für seine eMobility-Aktivitäten in Kanada einschließlich der Investitionen von Joint-Venture-Partnern im Frühjahr auf etwa 15 Milliarden kanadische Dollar, das sind umgerechnet etwas über 10 Milliarden Euro. Neben Asahi Kasei plant Hyundai vor Ort auch eine Joint-Venture-Partnerschaft mit Posco zur Verarbeitung von aktivem Kathodenmaterial und Vorprodukten (CAM/pCAM).

global.honda, asahi-kasei.com