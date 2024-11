BP stößt niederländische Tankstellen ab

Ein entsprechender niederländischer Medienbericht wurde laut Reuters von einem Sprecher des Ölkonzern bestätigt. Details gibt es aber noch nicht. Es ist also offen, ob BP die 310 Tankstellen als Ganzes oder auch einzeln bzw. in Paketen verkaufen will. Auch welche Erlöse BP mit dem Verkauf erzielen will, ist nicht bekannt.

In den dicht bevölkerten Niederlanden sind Flächen knapp – und daher teuer. Reuters verweist auf eine Aktion von Shell: Der BP-Konkurrent musste vergangenes Jahr für einen 15-jährigen Pachtvertrag einer Tankstelle an der A2 zwischen Amsterdam und Utrecht satte 12,3 Millionen Euro zahlen.

Mit dem anstehenden Tankstellen-Verkauf ist BP nicht alleine: Bereits 2023 hatte TotalEnergies angekündigt, sein Tankstellen-Netz in Deutschland und den Niederlanden zu verkaufen. Auch die Jet-Tankstellen in Deutschland und Österreich stehen zum Verkauf. Und Shell will in diesem und im kommenden Jahr insgesamt etwa 1.000 Standorte inklusive Tankstellen aufgeben, um sich stärker auf das Geschäft mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu konzentrieren.

