Swissport investiert in weltweit größte E-Flotte für Bodenabfertigung

Das Unternehmen hat bereits 25 Prozent seiner weltweiten Flotte an Bodenabfertigungsgeräten (Ground Support Equipment, GSE) auf Elektroantriebe umgestellt. Und laut Swissport schreite die Einführung an wichtigen Drehkreuzen rasch voran. In der Schweiz liegt die Elektrifizierungsrate an den Flughäfen Zürich, Basel und Genf bereits bei 43 Prozent, 51,4 Prozent bzw. 59,4 Prozent, wobei alle drei Flughäfen bis Ende 2025 eine Quote von 55 Prozent anstreben. Am Flughafen Amsterdam Schiphol ist die GSE-Flotte von Swissport seit Februar 2025 vollständig elektrisch. In Großbritannien hat das Unternehmen in den letzten zwei Jahren seine eGSE-Präsenz in Heathrow, Gatwick, Stansted und Luton verdoppelt.

Der in Zürich ansässige Luftfahrtdienstleister gibt an, bereits die weltweit größte GSE-Flotte mit rund 14.500 motorisierten Einheiten zu betreiben und strebt bis 2032 eine Elektrifizierungsrate von 55 Prozent an. Allein in den vergangenen 18 Monaten hat Swissport mehr als 1.000 neue Hybrid- und Elektrofahrzeuge für den Einsatz in 28 Ländern angeschafft. Dazu gehören elektrische Gepäcktransporter, Bandlader, Passagiertreppen und Pushback-Fahrzeuge, die im Rahmen langfristiger Vereinbarungen mit führenden Herstellern beschafft wurden, um eine zuverlässige Betriebsleistung zu gewährleisten.

Nach Angaben des Unternehmens reduziert die Umstellung auf elektrische GSE nicht nur die CO2- und Partikelemissionen, sondern bietet auch betriebliche Vorteile wie geringere Wartungskosten, einen leiseren Betrieb, verbesserte Sicherheit und das Potenzial für eine stärkere Automatisierung.

Warwick Brady, Präsident und CEO von Swissport International, betont: „Wir setzen unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen mit konkreten Maßnahmen um. Diese Investition in Öko-Technologie ist ein entscheidender Schritt und spiegelt unsere branchenführende Position in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation wider. In den nächsten fünf Jahren werden wir die weltweit größte Flotte an elektrischen Bodenabfertigungsgeräten aufbauen.“

Bereits im vergangenen Jahr kündigte Swissport an, ab diesem Jahr mehrere Modelle von elektrischen Bodenfahrzeugen anschaffen zu wollen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, ab 2027 ausnahmslos nur noch elektrische Bodenfahrzeuge zu beschaffen, vorbehaltlich der „Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung und der Entwicklung einer ausreichenden Ladeinfrastruktur an Flughäfen“.

