Coventry bekommt 64 neue Elektrobusse von ADL und Yutong

Im Einzelnen lieferte ADL 31 Doppeldeckerbusse und Yutong 33 Einzeldecker. Die genauen Modelle werden in der Pressemitteilung nicht genannt, aber es sind bereits in Coventry bereits 130 Enviro400EV von BYD-ADL beim Betreiber National Express im Einsatz. Alle 64 neuen Elektrobusse sollen im Frühjahr 2025 in Betrieb genommen werden, sobald die Betriebshöfe mit der entsprechenden Ladeinfrastruktur ausgestattet sind.

Coventry will bis 2025 „die erste vollelektrische Busflotte Großbritanniens“ haben. 80 Prozent aller in der Stadt verkehrenden Busse – etwa 200 Stück – haben bereits einen Elektroantrieb. Das Unternehmen hat die Busse im Rahmen seines Programms „Coventry’s Electric“ mitfinanziert, einem 140-Millionen-Pfund-Projekt, das die Verpflichtung von Stagecoach bekräftigt, auf allen Linien, die Coventry mit den umliegenden Gebieten in Warwickshire verbinden, emissionsfreie Busse einzusetzen. Der Betreiber hat auch einen Teil der Kosten übernommen.

„Wir freuen uns, diese Investition von mehr als 33 Millionen Pfund in diese 64 Elektrobusse und die dazugehörige Infrastruktur auf unseren Betriebshöfen ankündigen zu können“, sagte Mark Whitelocks, Stagecoach Midlands Managing Director. „Diese Investition zeigt das Vertrauen von Stagecoach in die Region und ist ein Beweis dafür, dass wir unsere Ambitionen, den Busverkehr für die Gemeinden, die wir bedienen, zu verändern, verwirklichen.“

Richard Parker, Bürgermeister der West Midlands, fügte hinzu: „Diese gemeinsame Investition von Stagecoach und dem öffentlichen Sektor wird die Fahrten der Menschen in und um Coventry erheblich verbessern. Sie bedeutet nicht nur, dass die Menschen, einschließlich Radfahrer und Fußgänger, sauberere Luft atmen, sondern auch, dass die Busfahrgäste bequem in brandneuen Fahrzeugen reisen können, was die Fortbewegung in der Stadt attraktiver, erschwinglicher und umweltfreundlicher macht.“

Laut einer offiziellen Erklärung des Stadtrats von Coventry werden die Mittel für die Elektrobusflotte von Transport for West Midlands (TfWM) bereitgestellt, das vom Verkehrsministerium 50 Millionen Pfund an Fördermitteln erhalten hat. Zusammen mit dem Grafschaftsrat von Warwickshire steuerte TfWM weitere 20 Millionen Pfund bei. Darüber hinaus investierten die Busbetreiber weitere 70 Millionen Pfund, um die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge zu finanzieren.

coventry.gov.uk