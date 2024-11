LG Energy Solution liefert zylindrische Batteriezellen an Rivian

Gemäß der Vereinbarung wird LGES in den USA hergestellte zylindrische Batteriezellen vom Typ 4695 an Rivian liefern, die laut dem E-Autohersteller „unseren Fahrzeugen eine hochwertige, fortschrittliche Batterietechnologie ermöglichen und eine hohe Reichweite sowie eine in diesem Segment führende Leistung gewährleisten“. Die Liefervereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und umfasst eine Batteriespeicherkapazität von insgesamt 67 Gigawattstunden.

Die Batteriezellen werden im Werk von LGES in Queen Creek, Arizona, hergestellt. Auf diese Weise wird Rivian die Spezifikationen des US Inflation Reduction Act (IRA) erfüllen, wodurch das Elektroauto für eine US-Steuergutschrift von bis zu 7.500 Dollar in Frage kommt. Nach dem US Inflation Reduction Act müssen im Jahr 2023 mindestens 50 Prozent der Batteriekomponenten des Fahrzeugs in Nordamerika hergestellt oder montiert werden. Der Prozentsatz steigt bis 2029 sukzessive um zehn Prozentpunkte pro Jahr auf 100 Prozent an. Mit einer Ausnahme: Für 2024 und 2025 gilt ein Prozentsatz von 60 Prozent.

Rivian erhofft sich von der Vereinbarung auch eine Senkung des Preises pro Kilowattstunde auf Batteriepack-Ebene. „Darüber hinaus ist der 4695 ein größerer Zellenformfaktor als bei unserer R1-Plattform, was eine geringere Zellenzahl und damit eine bessere Herstellbarkeit ermöglicht. Wir gehen davon aus, dass sich die Verarbeitung der Batteriepacks um etwa 45 Prozent verbessern wird“, so der Automobilhersteller. LGES erklärt, dass die zylindrische Batteriezelle 4695 „mehr als die sechsfache Kapazität der bestehenden zylindrischen Batteriezelle 2170 aufweist“.

Da Rivian nicht der einzige OEM ist, der sich für die Batterietechnologie interessiert, erwartet LGES, einer der führenden Hersteller zu werden. „Aufgrund des dynamischen Charakters des aktuellen EV-Marktes zeigen immer mehr globale Automobilhersteller eine starke Präferenz für eine Vielzahl von Batterieformfaktoren“, sagte David Kim, CEO von LG Energy Solution. „Dieser Großauftrag von Rivian über 4695-Batterienzellen ist ein wichtiger Meilenstein für LG Energy Solution bei der Erweiterung seines Kundenstamms im Segment der zylindrischen Batterien.“

Unterdessen hat Rivian auch frische Quartalszahlen vorgelegt: Nach 1,16 Milliarden Dollar Umsatz im 2. Quartal erzielte Rivian im dritten Quartal nur noch 874 Millionen Dollar. Lieferengpässe wirkten sich negativ auf die Verfügbarkeit der Modelle R1 SUV und Pickup aus. Für den Rest des Jahres bleibt der Automobilhersteller jedoch zuversichtlich.

